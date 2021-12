El TSJ tumba la "sentencia del ruido" del Centro Tradicional de Alicante

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha estimado íntegramente el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Alicante y las representaciones procesales de Hisema Ocio SL y la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (ALROA), contra la sentencia que obligaba al gobierno municipal a poner en marcha una Zona Acústicamente Saturada (ZAS) en el Centro Tradicional de Alicante, entre las calles San Ildefonso, Castaños, López Torregrosa, Artilleros, Rambla, Pascual Pérez, Teatro, Teniente Álvarez Soto, Bailen, Gerona y San Francisco. La juez instó hace dos años al equipo de gobierno a establecer las limitaciones y medidas necesarias para la recuperación en la zona de los niveles sonoros previstos por la normativa.

El Ayuntamiento alegaba que la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional "no puede ser titular de los derechos fundamentales que se han estimado vulnerados en sentencia por tratarse de una asociación integrada a su vez por una pluralidad de comunidades de propietarios, cuestión que no fue resuelta en sentencia a pesar de ser así planteada en trámite de conclusiones" y que "el pronunciamiento recogido en la sentencia acerca de la tramitación de un procedimiento para la declaración de la ZAS solicitada por la recurrente es una cuestión de mera legalidad ordinaria ajena a este procedimiento". Desde Alroa defendían la "falta de legitimación de la asociación de vecinos para reclamar la tutela de DDFF que se entendieron vulnerados en la sentencia apelada".

En la sentencia del TSJ, "la Sala, a la vista de las alegaciones de las partes y tras el estudio de las actuaciones en la instancia, ya anticipa la estimación íntegra del recurso de apelación interpuesto tanto por el Ayuntamiento de Alicante, como por las representaciones procesales de Hisema Ocio SL y la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (ALROA), por acogerse favorablemente su motivo de impugnación de la sentencia de instancia -motivo, no obstante, expresado en términos diferentes en cada caso- por entender que, en definitiva, y frente a la conclusión alcanzada por la Juzgadora a quo, la recurrente no puede ser titular de los derechos fundamentales que se entendieron vulnerados en la sentencia apelada, y ello por tratarse de una asociación integrada a su vez por una pluralidad de comunidades de propietarios, cuestión que no fue resuelta en sentencia a pesar de ser así planteada en trámite de conclusiones -en este caso sólo por el Ayuntamiento de Alicante, pues las otras apelantes no se personaron sino con posterioridad al dictado de la sentencia".

La resolución añade que "supone, en consecuencia, la innecesariedad de pronunciarnos acerca de los restantes motivos de impugnación de la sentencia -pues directamente ésta será revocada por entender que la recurrente no es titular de los derechos fundamentales cuya tutela impetró en la instancia–, motivos que no analizaremos consistentes en la improcedencia de estimar la pretensión de la actora de ordenar la iniciación de la tramitación del procedimiento para la declaración de la Zona Acústicamente Saturada por ser una cuestión de mera legalidad ordinaria no integrada en la configuración legal de los derechos fundamentales que se invocan, así como el motivo atendiendo al fondo del asunto en cuanto a la no acreditación de la vulneración de los derechos fundamentales cuya tutela se pretende, motivo articulado en alguno de los recursos bajo la consideración de error en la valoración de la prueba".

El tribunal explica que "es un hecho incontrovertido que la actora es una asociación, y como tal, persona jurídica, y que sus socios no son personas físicas sino una pluralidad de comunidades de propietarios, conforme a la relación aportada por la propia actora y que obra en las actuaciones". "En consecuencia, si como hemos dicho en otras ocasiones por esta Sala, las comunidades de propietarios, por su naturaleza, y por ser entes sin personalidad jurídica, no pueden ser titulares de derechos personalísimos como son precisamente los derechos invocados -integridad física y moral, intimidad personal y familiar, e inviolabilidad del domicilio, con el matiz que, respecto de éste último, diremos-, menos aún puede serlo un ente asociativo cuyos miembros son precisamente una pluralidad de comunidades de propietarios, pues el carácter personalísimo inmanente a estos derechos quedaría diluido no una vez respecto de los vecinos integrantes de las comunidades de propietarios que, como personas físicas, sí serían titulares de estos derechos, sino dos veces, por integrarse a su vez las diversas comunidades de propietarios en la asociación recurrente".

(Seguirá ampliación)