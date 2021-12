Colas y llamadas a los centros de salud para pedir la tercera dosis frente al covid

Son las preguntas de la semana: ¿No me pueden vacunar ya? ¿Cuándo me toca la dosis de refuerzo? El avance de la variante ómicron, la sexta ola y la llegada de las fiestas navideñas está disparando la ansiedad de la gente por recibir la tercera dosis de la vacuna frente al coronavirus. En varios centros de salud de la ciudad de Alicante explican que estos días se han multiplicado las llamadas al mostrador para pedir información sobre el calendario de vacunación y el número de personas que hacen cola ante los mostradores para informarse de cuándo les toca vacunarse. También en algunos de los puntos de vacunación masiva que se han habilitado esta semana, y que en teoría son para pacientes con cita, están acudiendo personas que aún no han sido llamadas para tratar de conseguir la ansiada dosis.

Aunque el Ministerio de Sanidad ha autorizado la vacunación con la tercera dosis de las personas mayores de 40 años, así como de los inmunizados con Janssen y AstraZeneca, de momento la Conselleria de Sanidad no ha bajado del grupo de 60 años. Por este motivo, son las personas entre 40 y 60 años los más inquietos por recibir esa dosis de recuerdo y así sentirse más seguras a la hora de reunirse con sus familiares y amigos. Los test de antígenos se agotan en las farmacias tras desbocarse la demanda un 500% con la sexta ola Además, este martes han comenzado a funcionar nuevos puntos de vacunación masiva, como el ubicado en el lucernario del Hospital de Sant Joan, que ayer registró largas colas de personas para vacunarse. Este punto forma parte de los 42 «vacunódromos» que va a abrir la Conselleria de Sanidad en los próximos días en toda la Comunidad Valenciana para descongestionar los saturados centros de salud y dar un impulso a la administración de terceras dosis de la vacuna frente al covid. Acelerar es necesario, teniendo en cuenta que los mayores de 60 son el grupo con más riesgo de enfermar gravemente de coronavirus y terminar en la Unidad de Cuidados Intensivos. En la Comunidad Valenciana la vacunación a personas de entre 60 y 69 años aún no alcanza el 50%, por debajo de la media española del 58%. Por contra, ya se han administrado dosis de refuerzo al 85% de los mayores de 70 años. Por otro lado, la gran demanda de test de antígenos ha terminado por agotar este producto en las farmacias de la provincia de Alicante. Coincidiendo con esta sexta ola de la pandemia, la demanda de este producto se ha disparado hasta en un 500%, según cifras de Andrés García, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Alicante. La gente los busca, bien porque tienen síntomas de covid y quieren salir de dudas o porque tienen previsto reunirse con la familia, los amigos los compañeros de trabajo estas navidades y buscan en estas pruebas más seguridad para juntarse. En toda España la demanda de estos test se ha disparado, «lo que ha terminado por desequilibrar la rueda del suministro», añade García. El representante de los farmacéuticos alicantinos sostiene que los pedidos que están suministrando los almacenes sólo llegan para cubrir la demanda de un 30% o 40% de las boticas en la provincia y que se desconoce cuándo se podrá normalizar la situación. En una farmacia de la ciudad de Alicante, su propietario, David Lloret, explicaba estos días que en su caso no van a poder contar con estos test diagnósticos hasta el 27 o 31 de diciembre. «De hecho, pedí que me sirvieran 1.100 y me llegaron 300, que no fueron suficientes para cubrir los encargos. Es de locos», lamenta este profesional. Los expertos advierten de que estas pruebas no son fiables para detectar casos de covid en asintomáticos La demanda de estos test de antígenos se ha disparado pese a que los expertos piden cautela sobre su uso, especialmente si no se tiene síntomas de la enfermedad. En estos casos, «la sensibilidad baja muchísimo», advierte Rafael Ortí, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva. Este profesional insiste en que sin síntomas, esta prueba no debe convertirse en carta blanca para que la gente se junte sin otras medidas de protección bien conocidas por todos, como la mascarilla, la ventilación y la distancia. En el Hospital General de Elche llevaron a cabo un estudio para validar los test de antígenos y los resultados también arrojaron que pueden dar muchos falsos negativos. «Lo preocupantes es la falsa sensación de seguridad que aporta a la gente», explica Félix Gutiérrez, jefe de Medicina Interna en este centro sanitario. Al margen de la poca capacidad de estas pruebas para detectar a personas asintomáticas, Gutiérrez pone el acento en que el resultado también varía en función de cómo se toma la muestra para hacer la prueba. «No es lo mismo que quien lo haga sea un profesional sanitario que lo hagas tú en tu casa», matiza.