Cruz Roja distribuirá más de 3.000 juguetes en la provincia gracias a la colaboración de donantes

La campaña ‘El juguete educativo’ de Cruz Roja Juventud se lleva a cabo en toda la geografía española para intentar recoger más de 115.000 juegos y juguetes nuevos, no sexistas y no bélicos. En la provincia de Alicante, el año pasado, se entregaron 2.900 juguetes durante todo el año y este año el objetivo de la campaña es entregar más de 3.000 para asegurar el juego de los niños y niñas. Todo ello gracias al trabajo y entrega de más de un centenar de voluntarios y voluntarias que se afanan estos días por recoger, envolver y clasificar los diferentes juguetes que llegan hasta Cruz Roja, informan desde la ONG.

"La crisis derivada de la situación sanitaria por la COVID-19 ha empeorado la situación de muchas familias atendidas por Cruz Roja, y por ello, esta campaña cobra aún más importancia en este contexto en el que se busca garantizar que estos niños, niñas y jóvenes no tengan dificultades para el acceso al juego", explican. En el marco de la campaña, y con el lema “Sus derechos en juego”, el salón de actos de la sede provincial de Cruz Roja en Alicante se ha improvisado estos días como punto de recepción de juguetes de donantes, empresas y particulares, que están trayendo sus regalos.

“Nuestro voluntariado hace llegar los juguetes a sus padres, madres o familiares y ellos después son quienes deciden entregarlo de acuerdo a sus costumbres y preferencias, en condiciones de igualdad al resto de familias”, apunta Patricia Mora, Coordinadora Técnica Provincial de Cruz Roja Juventud en Alicante. El objetivo de la campaña es más amplio pues no se pretende solamente recoger juguetes para esta época del año sino también disponer de un número suficiente para poder entregar durante todo el curso, y así poder cumplir con el derecho al juego y felicidad de todos los niñas y niñas que lo necesitan.

Además, Cruz Roja Juventud ha organizado actividades de sensibilización en calle, puntos de recogida en ciudad y actividad en las sedes sobre la importancia del juego. Durante el año pasado se trabajaron estos conceptos con cerca de 400 familias con el objetivo de promover el uso de juegos y juguetes como herramienta educativa y de trasmisión de valores en el contexto escolar y familiar.

¿Qué tipo de juguetes se pueden donar?

Para Cruz Roja, el derecho al juego es igual para todos los niños y niñas, al margen de la situación en el que se encuentren. Por ello, reivindica cada año que todos y todas tengan los mismos derechos “no queremos destacar solo el hecho de entregar un juguete, ponemos el foco en toda la sensibilización que hay detrás de la importancia del juego en el proceso vital de niño y la niña, ya que son elementos transmisores de valores sociales”, señala Paula Rivarés, directora de Cruz Roja Juventud: “creemos en la igualdad de oportunidades para todas y todos y a pesar de que ya estamos viendo la luz en el tema sanitario, sí que existe una necesidad de niños, niñas y jóvenes que no disponen de la posibilidad de disfrutar del juego. Es por ello que esta campaña es de vital importancia y no acaba en este tiempo invernal, está activa todo el año para garantizar sus derechos”.

Además, se busca que sean no bélicos, no sexistas, y preferiblemente educativos para favorecer las actitudes de respeto y cooperación, ya que son elementos trasmisores de valores sociales, “a través del juego, adquieren conocimiento y comportamientos; si fomentamos que la infancia utilice juguetes educativos estaremos favoreciendo valores como la creatividad, la tolerancia, la diversidad, el respeto o la igualdad”. Y dentro del compromiso de la Organización con el medio ambiente, no falta la sensibilidad sostenible, incentivando que la donación sea de aquellos fabricados a partir de materiales con menor impacto medioambiental.

Además de la entrega de juguetes en los puntos de recogida habilitados, se puede colaborar con la campaña realizando donaciones en la web de Cruz Roja, a través del teléfono 900 104 971 y mediante el envío de SMS con la palabra JUGUETE al 38088 (3 euros), que se destinarán íntegramente a la compra de juguetes para niños y niñas de familias en dificultad social.

Recogida el domingo en Carolinas

Por otro lado, la Coordinadora de Carolines, agrupación de colectivos y asociaciones de los barrios del Pla y Carolines, organiza una recogida solidaria de juguetes en el Hort Comunitari del barrio (esquina c/Julio Antonio con c/Jacinto Maltés). La recogida tendrá lugar el domingo 26 de diciembre de 18 a 21 horas.

Por sexto año consecutivo, catorce colectivos del barrio han organizado esta recogida a fin de lograr que “ningún niño o niña se quede sin su regalo”. "La difícil situación de muchas familias debido al encarecimiento de la luz o de la vivienda, que se suman a una crisis sanitaria y social que aún no ha concluido, hace que la solidaridad sea más necesaria que nunca. Las instituciones son incapaces de resolver la pobreza estructural de nuestra ciudad. Peor aún, prefieren perseguir a sus víctimas, criminalizando a mendigos y prostitutas con una ordenanza vergonzosa”. Frente a esto, “desde el movimiento vecinal y asociativo tenemos muy claro que nuestra prioridad es ayudar a nuestros vecinos y vecinas, y demostrar que no necesitamos a las instituciones para garantizar nuestros derechos”. Más aún, desde la Coordinadora de Carolines, consideran que, de este modo, frente al consumismo de usar y tirar, “se promueve una manera de entender la Navidad más cercana a los valores de comunidad, solidaridad y apoyo mutuo”.

Durante la recogida se organizará la tradicional xocolatada en la que se preparará chocolate caliente para quien done regalos.

Todos los juguetes, afirma la Coordinadora, serán después repartidos a las familias que lo necesiten a través de Sociedad San Vicente de Paúl, situada en el mismo barrio.

Antes del 26 de diciembre se han establecido dos puntos de recogida de juguetes en el barrio: la librería Franheit 451 (c/Elda 18), la sede de la AVV Carolines Baixes – Les Palmeretes (c/ Olozaga 12, lunes y jueves de 12 a 14h).

En esta actividad, además de personas a título particular, participan:

-Hort Comunitari de Carolines

-AVV Carolines Baixes-Les Palmeretes

-Colla Ecologista d’Alacant

-AVV Barrio del Pla

-Ultrasolar-jardín comunitario de Carolinas

-Ateneu Popular Pla-Carolines

-Sindicat de Barri de Carolines

-Joglars d’Alacant

-Librería Fahrenheit 451

-CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado)

-Col·lectiu Antifeixista d’Alacant

-Sociedad de San Vicente de Paúl

-Punto de Información de Derechos Sociales

-ASF (Arquitectura Sin Fronteras)