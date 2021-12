Juan Antonio Sala Pascual: «Hasta que no vea firmar la venta del Ideal a la ciudad no canto victoria»

Portavoz de Salvem L’Ideal. El activista lleva varias décadas defendiendo los intereses culturales de Alicante, primero el Benacantil para que no se construyera un palacio de congresos, y más recientemente el cine Ideal. Sala Pascual recibió recientemente el VI «Premio profeta en su tierra» que entrega la asociación Controversia por su trayectoria como activista sociocultural.

¿Por qué nació la plataforma Salvem l’Ideal?

Es heredera de Salvem el Benacantil, que la montamos entre Lassaletta cuando ya no era alcalde, Paco Huesca, el cronista Enrique Cutillas y Carlos de Aguilera, discípulo de Félix de la Fuente y nieto del marqués de Benalúa. Éramos el equipo A, hacíamos pintadas, campañas de marketing, panfletos, convocábamos manifestaciones. Éramos un grupo de acción cultural y conseguimos que no se hiciera el palacio de congresos que querían construir en el Benacantil Alperi y Zaplana. Cuando el Tribunal Superior de Justicia suspendió los trabajos y vimos que el cine Ideal estaba cerrado montamos la nueva plataforma para incorporarlo al patrimonio de la ciudad. La familia propietaria quería privilegios económicos que el Ayuntamiento no estaba dispuesto a darle. En la época de Alperi y Castedo no hubo manera de conseguir incorporarlo al patrimonio cultural, en su ADN no estaba invertir dinero para la gente del cine, el circo o el teatro. Cuando llegó el tripartito lo retomamos con el edil Simón pero coincidió con la intervención del Ayuntamiento por Montoro, y al volver el PP con Barcala cerraron otra vez el grifo.

Finalmente han conseguido que lo compre la Generalitat...

El Consell ha consignado en los presupuestos participativos 5,5 millones de euros para su compra como centro cultural y filmoteca en un principio. La falta de inversión del Consell en Alicante es de juzgado de guardia, estaban en deuda y hemos conseguido ese dinero. Pero no cantamos victoria hasta que no veamos a la familia firmar ante notario la venta a la ciudad de Alicante. Hay además una pequeña controversia. La Conselleria de Cultura quiere proteger los ornamentos históricos y eso es muy difícil de mantener como eran en los años 20. En Alicante es inviable conservar un teatro de 1.500 plazas. Nosotros creemos que lo importante es proteger el uso cultural, de ocio y de manifestaciones artísticas, aunque haya que hacer modificaciones arquitectónicas, no proteger unos ornamentos que ya están destrozados más de la mitad.

Alicante necesita un centro cultural para los jóvenes y no es sencillo. Es mucho más fácil irse de tardeo o botellón

¿Cómo podría gestionarse?

Nos gustaría que fuera a cuatro bandas, con la Generalitat, el Ayuntamiento, la Diputación y una fundación privada, y que se haga una especie de casino cultural al que la gente pueda acceder pagando 1 euro al mes. Nuestra idea es que a las grandes asociaciones cívicas de Alicante, desde los sindicatos al Hércules, las agrupaciones musicales y las asociaciones de vecinos se les añada 1 euro en la cuota que pagan y sean socios del Ideal el mayor número de ciudadanos. Con 10.000 euros de ingresos todos los meses tendríamos capacidad para hacer actividades culturales y poder fortalecer la necesidad que tienen los jóvenes de cultura. Pero al Ayuntamiento le va el tardeo, el olor a aceite. Se saltan sus propias normas y en el Presupuesto de 2022 no han incluido ni un solo euro para el Ideal.

Los artistas alicantinos se han volcado con la causa...

Han peleado mucho, más de 30 artistas alicantinos que creen que el Ideal puede acoger la casa de cultura que Alicante no tiene. Un eje provincial de manifestaciones culturales amateurs, al que puedan ir los jóvenes a ver actividades culturales. Necesitamos un centro de entrenamiento para que la gente pueda adquirir conocimientos de cultura, que no es fácil, es más fácil irse de tardeo o botellón. El covid acabará algún día y los chiquillos necesitarán actividades que no existen.