La mitad de los seis crímenes machistas de la Comunidad, cometidos en la provincia

El crimen machista de María Elia, de 35 años y con una hija de tres años, es el sexto que se registra este año en la Comunidad Valenciana y la mitad de ellos han sido cometidos en la provincia de Alicante. Los dos últimos han ocurrido en Torrevieja y el anterior en La Vila Joiosa.

Numerosas personas se concentraron ayer en silencio para mostrar su repulsa por el asesinato de María Elia el pasado fin de semana en Torrevieja. La Subdelegación del Gobierno, los ayuntamientos de Alicante y Elche, la Universidad de Alicante, las Cortes y el Palau de la Generalitat acogieron concentraciones en recuerdo de la mujer asesinada.

El asesino confeso de María Elia, de 39 años, ya se encuentra en prisión provisional tras acordarlo así un juzgado de Torrevieja y la autopsia realizada a la víctima no parece confirmar la teoría expuesta por la pareja de la fallecida cuando se entregó a la Guardia Civil el pasado sábado. Alegó que se habían agredido mutuamente y que su mujer estaba inconsciente. Sin embargo, el examen forense ha revelado que María Elia fue brutalmente golpeada hasta causarle la muerte. Recibió puñetazos y patadas por diferentes partes del cuerpo y presentaba traumatismos en la cabeza que le ocasionaron la muerte, según fuentes cercanas al caso. Por contra, las lesiones que presentaba el detenido, que sostiene que su intención no era matarla, parecen ser consecuencia de los golpes que le propinó a Elia y no al contrario.

La subdelegada del Gobierno en Alicante, Araceli Poblador, presidió ayer la concentración de repulsa en la puerta de la Subdelegación del Gobierno y calificó de «maltratador de libro» al asesino confeso de María Elia. En el sistema VioGén le constan denuncias anteriores por maltrato a otras dos mujeres en Gran Canaria y Madrid. Ninguna presentada por María Elia, aunque parece que no era la primera vez que le agredía, pero no llegó a formalizar la denuncia.

En uno de los antecedentes de violencia de género, al asesino confeso le consta un arresto en noviembre de 2009 por malos tratos a un menor hijo de una pareja anterior en Colmenar Viejo (Madrid) y cuatro meses más tarde otra detención por maltrato a su compañera sentimental y madre del mencionado niño, según fuentes cercanas al caso.

Poblador animó a «toda la sociedad» a dar visibilidad al problema de la violencia machista y pidió a los vecinos que denuncien situaciones de malos tratos o al menos pida ayuda para que las Fuerzas de Seguridad auxilien a las víctimas de esta lacra. La subdelegada advirtió de que las instituciones y los entornos de las víctimas «no son suficientes» para combatir la violencia machista.

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, afirmó que María Elia tenía «35 años y toda la vida por delante para cumplir sus sueños para ser feliz, par sufrir, para bailar, para llorar. Y todo eso no lo podrá hacer porque el terrorismo machista nos la ha arrebatado».

Diferentes ayuntamientos de la provincia se sumaron al minuto de silencio convocado por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. La vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez, afirmó que «la violencia machista es una lacra social» y pidió a las mujeres que denuncien.