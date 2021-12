La provincia se juega cerca de 136 millones de euros a la «caza» del Gordo de Navidad

Cerca de 136 millones de euros en décimos: Alicante es la cuarta provincia que más juega en España. Y llegó el día más esperado del año. A las nueve de la mañana de este miércoles comienza en el Teatro Real de Madrid el popular sorteo del Gordo de Navidad, cuyo primer premio reparte 400.000 euros por décimo (328.000 euros limpios tras el pico que se lleva Hacienda, porque los 40.000 primeros euros están exentos de tributación). Una cantidad con la que sueñan todos los alicantinos que han comprado algún décimo del «Sorteo que nos une», lema elegido este año por la Organización Nacional de Loterías del Estado (ONLAE) para publicitar uno sorteo en el que gran parte de los décimos se comparten entre familiares, amigos o compañeros de trabajo, o se dividen en papeletas.

La provincia de Alicante es la cuarta que más juega tras Madrid, Barcelona y Valencia, con una consignación de 136 millones de euros, tres más que en 2020. Las ventas reales fueron de 106 millones de euros el año pasado frente a los 124 millones de 2019. La consignación es la cantidad que Loterías distribuye entre las administraciones y equivale este año a un gasto de 72,21 euros por habitante, aunque entre los alicantinos hay todo tipo de perfiles en este sorteo. Desde la persona que no lleva ni un décimo hasta los jugadores que se pueden juntar con veinte o treinta. En la provincia se espera que se haya vendido casi el 90% de los 679.000 billetes en una edición en que triunfa el décimo compartido.

El «Gordo» ha caído a lo largo de la historia en 17 localidades de la provincia. Alicante es la ciudad más afortunada pues le ha correspondido nueve veces el Gordo (el primero en 1900 y el más reciente en 2018), seguida de Benidorm, que obtuvo la suerte en 2006, 2012 y 2018, y de Elche (1999 y 2018) y San Vicente del Raspeig (2012 y 2019). Tienen un premio Gordo Alcoy, Almoradí, El Campello, Callosa del Segura, Elda, Xàbia, Moraira, Novelda, Onil, Orihuela, Santa Pola, Torrevieja y La Vila Joiosa. Uno de los mayores Gordos entre los recientes en la provincia fue el 65379, vendido íntegramente en Elche. Era el año 1999 y la ciudad se llevó 43.500 millones de las antiguas pesetas.

El sorteo de este año llega, por otro lado, con polémica debido a la convocatoria de huelga de los loteros, los tradicionales y los mixtos, que han anunciado que cerrarán administraciones y despachos para protestar por lo que consideran pobres comisiones por la venta de los décimos. En concreto, el 4% por la venta de cada décimo, 80 céntimos, un porcentaje que lleva años congelado mientras suben los costes de todo tipo. Por este motivo, el 40% de los establecimientos «mixtos» (aquellos que sellan todo tipo de apuestas y desde hace unos años también la lotería tradicional vía terminal) cerrará sus puertas. Porcentaje al que habrá que sumar otro 40% de las administraciones tradicionales que barajaban este martes secundar la huelga, aunque.... ¿Y si cae el Gordo?

El volcán de La Palma y Filomena «también juegan»

Las terminaciones más solicitadas coinciden con la fecha de la erupción del volcán de La Palma (19921) y la borrasca Filomena (80121). El gran atractivo de este sorteo es que se comparte y los premios están más repartidos, porque los 2.408 millones de euros llegan a mucha gente. Y todo este dinero no es solo para premios, repercute en la sociedad. Y si no te toca pues parte de esos 20 euros del décimo no se pierden porque van a Cáritas, Cruz Roja, asociaciones deportivas, culturales o festivas, como es el caso de las Hogueras o los Moros y Cristianos.