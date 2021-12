La Sociedad Española de Salud Pública aconseja reforzar la Atención Primaria y agilizar la vacunación

Acelerar la vacunación y reforzar la atención primaria. Estas son algunas de las medidas que la Asociación Española de Salud Pública y Administración Sanitaria reclama para frenar los contagios y hacer frente a nuevas variantes como la ómicron. Pero no son las únicas. Porque, ante la sexta ola que avanza, piden que se sigan manteniendo las medidas de protección personal, como la distancia o la ventilación, y que, si la situación es de mayor riesgo, se planteen incluso otras medidas como reducción de aforos o en la hostelería.

Así lo ha reflejado la asociación ante la situación actual de la pandemia y la aparición de esa nueva variante que puede poner en jaque de nuevo a la atención primaria o los hospitales. Por ello, reclaman que se cree una «estrategia coordinada de contención del virus en toda España». Es decir, que «prime que los criterios técnicos sean objetivos y públicos y las decisiones políticas transparentes» y que defienda a la población más vulnerable. Y ponen especial énfasis en la necesidad de mejorar la atención primaria. Primero, reorganizando «las cargas de trabajo y optimizando su funcionamiento» pero también con una ampliación de profesionales y la dotación de recursos que «debe ser una prioridad».

La Sociedad Española de Salud Pública reclama que se agilice la vacunación que es «una de las herramientas principales para defender a la población». Y plantea la necesidad de nuevas vacunas ante las nuevas variantes que den inmunidad «prolongada». A esa vacunación destacan que tiene que ir unidas las medidas de distanciamiento interpersonal, las mascarillas, la ventilación y el lavado de manos porque «la vacunación por sí sola no basta».

Así, destacan que el certificado covid «no ha demostrado su eficacia ante la propagación del virus» fundamentalmente porque la vacunación, si bien «disminuye el riesgo de contagio, no lo elimina del todo», y sigue necesitando de medidas de higiene y distancia personal».

Protección individual

No dejar de lado las medidas sanitarias que llevan funcionando casi desde el inicio de la pandemia es un planteamiento compartido por los expertos sanitarios quienes apuntan que el certificado covid es útil pero sin olvidar la distancia entre personas, la ventilación o las mascarillas. «Las recomendaciones para evitar contagios son las de siempre», indicó José Miguel Sempere, catedrático de Inmunología de la UA y presidente de la Sociedad Valenciana de Inmunología. Es decir, «ventilar y ventilar» y mantener la distancia o «mientras no se come, de plato en plato, volver a ponerse las mascarillas». El experto asegura que el pasaporte covid es una «buena medida» y que es importante que se «ampliara a lugares como cines o eventos» y en cuanto a las terrazas asegura que «preocupa menos porque están al aire libre». Así apunta a que el pasaporte covid sí es importante seguir pidiéndolo, sobre todo, porque «ayuda a aumentar la vacunación». Esta idea es compartida por otros expertos quienes apuntan que lo que sí ha logrado este certificado es «estimular a que se incremente el número de vacunados que además se está potenciando con la reapertura de ‘vacunódromos’. Y eso es bueno», apuntó José Tuells, epidemiólogo y profesor de la UA. Pero agrega: «La medida más importante es el uso del sentido común», sobre todo en «las salidas festivas o contactos sociales» que pueden incrementar los contagios. Pero también pone el acento en el mismo punto que la Sociedad Española de Salud Pública: «Hay que reforzar los servicios de atención primaria» ante una situación como la actual porque «están cansados, es un agotamiento laboral muy duro».

Por su parte, José María Lozano, epidemiólogo, afirmó que el pasaporte covid es una «buena medida» sobre todo porque está aumentando la vacunación. Y también hizo hincapié en que, en el momento de muchas aglomeraciones, «debemos respetar las normas que ya conocemos como la distancia y la mascarilla», es decir, «usar el sentido común y las medidas individuales». Con todo, en cuanto a extender el pasaporte covid en terrazas, los expertos coinciden en que en esos espacios, mientras se puedan mantener las medidas de distancia, «el riesgo es mínimo».