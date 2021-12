Se acercan los días del año en los que más nos apetece estar con la familia. La Navidad es una época para estar con los seres queridos, pero todos sabemos que hay profesiones que no paran y que no descansan. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, bomberos, sanitarios y un largo etcétera no pasarán la festividad de Nochebuena y/o Nochevieja con sus familias.

Pero ¿qué cobra un policía local y un bombero de Alicante por trabajar esos días? La Junta de Gobierno local ha aprobado hoy el complemento de productividad para estos trabajadores “como incentivo por no disfrutar de los permisos y licencias reglamentarias durante los días 24 y 31 de diciembre”. Para los miembros de la Policía Local que trabajen en función de sus turnos: en turno de mañana o tarde, entre las 06:00 y las 22:00, de los días 24 y/o 31 de diciembre de 2021, un complemento de productividad por importe de 87,33 €/día.

desde las 22:00 del día 24 de diciembre hasta las 06:00 del día siguiente y/o desde las 22:00 del día 31 de diciembre hasta las 06:00 del día siguiente, un complemento de productividad por importe de 127,03 €/noche. Para los miembros del SPEIS (bomberos) y Policía con turnos de 24 horas, un complemento de productividad de 127,03 €/día, por trabajar los días 24 y/o 31 de diciembre, en horarios desde las 08:00 hasta las 08:00 del día siguiente. Para el resto de empleados que por su sistema de trabajo tengan que prestar servicio ordinario, entre las 06:00 y las 22:00 de los días 24 y 31 de diciembre de 2021, un complemento de productividad por importe de 87,33 €/día. Así, el consistorio destinará un total de 63.751,50 euros a estos complementos. Esta previsión de gasto se ha estimado teniendo en cuenta antecedentes del año anterior, los servicios mínimos fijados por la Jefatura del SPEIS (24 miembros) y el oficio del Comisario Principal Jefe de la Policía Local de fecha 18 de noviembre de 2021, según indica el acuerdo. Servicios extraordinarios Del mismo modo en la Junta de Gobierno se aprobaron también gratificaciones por servicios extraordinarios: Para los miembros de la Policía Local que presten servicio fuera de su turno de trabajo, desde las 22:00 del día 24 de diciembre hasta las 06:00 del día siguiente, y/o desde las 22:00 del día 31 de diciembre de 2021 hasta las 06:00 del día siguiente, una gratificación de 348,10 €/noche.

Para los miembros del SPEIS que tengan que reforzar para cubrir los servicios mínimos, los días 24 y/o 31 de diciembre, en horario desde las 08:00 hasta las 08:00 del día siguiente, una gratificación de 127,03 €/día 24 horas.

24 horas. Para aquellos empleados municipales que presten servicio fuera de su servicio ordinario, entre las 06:00 y las 22:00, los días 24 y 31 de diciembre, una gratificación de 127,03 €/día.