Villancicos con mascarilla

Una Nochebuena marcada por el virus. «No vamos a reunirnos toda la familia, ojalá pudiésemos pero las circunstancias mandan» o «este año no está la cosa para juntarse, tenemos miedo» comentaban sobre la cena de Nochebuena abuelos de los alumnos del colegio El Palmeral de Alicante que, con mascarilla, cantaron villancicos para ellos en una actividad entrañable en la que a muchos presentes se les empañaron los ojos.

«Es un regalo que les vamos a hacer en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo y aunque sea con mascarilla cantaremos estos villancicos con los mejores deseos. Feliz Navidad y mucha salud». Con este mensaje, la directora del colegio El Palmeral de Alicante, Rosa María Pinto, dio paso a la actuación de un centenar de alumnos de 5º y 6º de Primaria en homenaje a sus abuelos. Los menores llevaban un mes ensayando con el ukelele, el xilófono, la percusión, el piano y sus voces para versionar, en una mezcla de inglés y castellano, los temas «Last Christmas», de Wham, y «All I want in Christmas is you», de Mariah Carey; y el tradicional «Feliz Navidad».

La dirección colocó por orden a los niños en el patio del colegio mientras los familiares estaban aún en el exterior y, tras la apertura de puertas, los abuelos formaron una fila ante sus nietos, aunque algunos optaron por ver la actuación desde la calle. Este acto se hizo en 2019 en el centro de mayores del barrio, San Gabriel; en 2020 se suspendió; y ayer se celebró al aire libre, aunque hasta última hora se barajó suspenderlo ante el alza de contagios a las puertas de una Navidad que por segunda vez muchos mayores no podrán celebrar como querrían.

Clara, de 10 años, no perdía de vista a su «yaya» mientras cantaba. «Ha sido estupendo, emocionante», reconocía su abuela, que explicaba que en Nochebuena se juntará la familia más cercana en casa «con mucho cuidado pese a que estamos todos vacunados». Miguel y María José, que fueron a escuchar cantar villancicos a su nieto Pablo, acabaron emocionados porque «ha estado muy logrado, los chavales se lo han currado». En su caso, en la cena navideña se reunirá solo parte de la familia, «ojalá pudiésemos estar todos juntos pero las circunstancias mandan y nos vamos a dividir».

«Este año no está la cosa para juntarse. Nos hemos puesto hoy la tercera dosis y tenemos no respeto, sino miedo», apuntaron María Luisa Rodrigo y Maribel Fernández, abuela y tía abuela de Guillermo, de 11 años. Contaron que el hijo de una de ellas, que vive en Madrid y que iba a desplazarse a Alicante hasta el 2 de enero, ha suspendido el viaje porque tiene que confinarse ante un positivo cercano. «Somos mayores y tenemos que tener mucho cuidado», dijeron.

También Margarita y Joaquín, abuelos de Pablo, de 10 años, explicaron que se van a dividir para las fiestas, «porque somos muchos y no queremos correr riesgos innecesarios. Es una pena porque siempre nos hemos reunido muchos, más de 15, y este año solo con hijos y nietos». El matrimonio ensalzaba lo «entrañable del acto. Se nota el cariño de los profesores. Han estado trabajando con el ukelele, novedad este año y estaban muy ilusionados».

En este centro cursan estudios 453 alumnos. Los villancicos del centenar de estudiantes de Primaria, que hoy se vacunan, los preparó el profesor de música, Raúl Pérez, con los chavales, como una actividad del tercer ciclo en la que se han volcado también tutores, especialistas y la dirección. La responsable dijo que era un regalo para los abuelos «para fomentar el aprendizaje por servicios, es decir, que las cosas que hagan sea para los demás». Como los Christmas pintados a mano que repartieron a los asistentes.