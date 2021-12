Directo | El Pleno de Alicante aprueba la Ordenanza de Fiestas sin votos en contra

En una sesión ordinaria adelanta por las fiestas navideñas y que se ha hecho coincidir con el sorteo del sorteo de la Lotería de Navidad, el Pleno municipal de Alicante ha arrancado la sesión con la aprobación definitiva de la Ordenanza de Fiestas, que ha salido adelante sin votos en contra. Todos los grupos han votado a favor, salvo Unidas Podemos que se ha abstenido, alegando que el documento no prohíbe el maltrato animal en las fiestas y no condenar las actitudes sexistas, racistas o lgtbifóbicas en las fiestas. El concejal de Fiestas, Manuel Jiménez (PP), ha lamentado la postura de la coalición morada, reprochando que buscaban, entre otras cuestiones, que la Hoguera Oficial no se plantara en la Plaza del Ayuntamiento o que las mascletás no se disparen desde Luceros.

En la sesión, con motivo del covid, solo están presentes un representante por grupo municipal, además del alcalde y la vicealcaldesa. La jornada ha comenzado con un minuto de silencio por las últimas víctimas de violencia machista. A las 11:30 horas está prevista una protesta de entidades sociales contra la ordenanza de mendicidad y prostitución, conocida oficialmente como Ordenanza de Convivencia Cívica.