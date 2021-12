La venta de Lotería de Navidad en la provincia roza los 129 millones y supera la cifra de 2019, que fue de 124 millones. En 2020 cayó a 106 millones de euros por la ausencia de turismo y el parón en las reservas de entidades festeras y culturales. Este año se han vendido 644.376 series, lo que supone un 18% más, por encima de las mejores previsiones.

En toda la Comunidad Valenciana se han vendido 355,4 millones de euros. Las ventas del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad que se celebra este miércoles han sumado un total de 3.028 millones de euros, un 17,27 % más que el año pasado, cuando se elevó a 2.582 millones, según ha informado la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae).

Estos datos ponen de relieve la recuperación de la normalidad prepandemia, afirma Loterías. En 2019 se vendieron 124 millones.

El segundo sorteo del Gordo desde el estallido del covid-19 recupera por tanto la normalidad, con un negocio que supera «el bajón» de 2020, cuando en la provincia cayeron las ventas en un 15%, lastradas por la cancelación de reservas de entidades festeras, deportivas y culturales (llegó a ser del 40% en algunas zonas); por la falta de turismo y el cierre de la barra de los bares por las restricciones a la hostelería, donde se vende mucha lotería.

Este año en municipios costeros como Benidorm, Alicante, Santa Pola o Torrevieja la venta comenzó en verano al turismo nacional; y se han movido mucho más las asociaciones aunque no hayan celebrado actividades. La provincia, la cuarta que más juega tras Madrid, Barcelona y Valencia, recibió una consignación de 136 millones de euros, tres más que en 2020, cuando las ventas fueron de 106 millones de euros frente a los 124 millones de 2019. La consignación es la cantidad que Loterías del Estado distribuye entre las administraciones y equivale este año a un gasto de 72,21 euros por habitante. En la provincia se suele vender casi el 90% pese a que se pide bastante cantidad a Madrid «porque no podemos arriesgarnos a quedarnos sin lotería», afirma el delegado en Alicante, José Miguel Romero. Le corresponden a la provincia casi 679.000 billetes en una edición en que triunfa el décimo compartido. «Económicamente muchas empresas se han visto afectadas por la pandemia cuando no han tenido que cerrar y al final son personas que trabajan en ellas. Siempre ha habido gente con dificultades y han comprado un décimo para compartir. Es un fenómeno cultural arraigado en la población, existe una querencia a jugar en Navidad aunque no se apueste en todo el año. Las familias y los amigos se ponen de acuerdo, intercambian números intentando no quedarse fuera para tener la oportunidad de mejorar su situación. Al final son sueños los que mueven todo esto, la gente tiene ilusiones y hoy más si cabe, con una gran necesidad de compartir y tener alegrías».

José Vitoria, vocal de la Agrupación Nacional de Asociaciones de Administradores de Lotería (Anapal) y presidente provincial, señala que «se ha notado la recuperación, y vamos a llegar a ventas anteriores a la pandemia, a las de 2019, cuando fueron muy buenas. Esa es la tendencia, igualar e incluso incrementar los números de ese año. Hay días en los que la ventanilla se vuelve loca. La tendencia es de recuperar lo perdido, que fue mucho. El año 2020 fue la hecatombe pero en el actual se ha notado una recuperación gracias a la vuelta del turismo a la zona de costa, lo mismo que en el interior, y se han movido mucho las asociaciones. Calculamos que la devolución será mucho menor», después de que, de cara al sorteo pasado, se incrementara en un 30% la lotería no vendida en gran cantidad de administraciones.

En la presente edición los vendedores están en «pie de guerra» contra la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) porque llevan 17 años con las comisiones congeladas. Habían elaborado un calendario de protestas con el cierre de las administraciones el día del sorteo, así como el 23 y 24 de diciembre, lo que amenazaba con colapsar los cobros de premios en el sorteo de Navidad. Finalmente, los que se sumen a la protesta cerrarán el 22 y habrá una manifestación a las puertas del Teatro Real de Madrid a la hora el sorteo. José Vitoria dijo que apoyan el 100% de las reivindicaciones «pero creemos que no es el momento, porque nos debemos al cliente. Estamos en negociaciones, avanzadas, y Loterías tiene que mover ficha. Hay administraciones que no lo pueden soportar».

El delegado de la Organización Nacional de Loterías en la zona de Elche, Santiago del Pozo, también recalca el bajón del sorteo en la primera Navidad de la pandemia. «La gente no estaba como para jugar a la lotería. Hasta que no se produzca la devolución, el mismo día del sorteo, no se conocerá la cifra exacta pero la gente está más receptiva a ver si le toca». Así se desprende de los sondeos que ha realizado en los últimos días entre administraciones, que coinciden en la línea de mejora.

Pese a que en la Navidad de 2020 la recaudación cayó 18 millones de euros, la provincia recuperó el 62% de lo invertido gracias a los 77 millones que recibió en premios al caer una parte del segundo premio en Pinoso, Crevillent, Elda y Callosa de Segura, así como del tercero y de varios quintos en diversas localidades. El delegado de la zona de Alicante habla también de impresiones positivas. «La comparación con 2020 es absurda porque fue duro para todos en lo personal y lo profesional. Aunque en verano ya no había confinamiento, no era fácil desplazarse de provincia y había restricciones. En Benidorm, que vive del turismo y donde se vende mucha lotería, la mayoría de hoteles estaban cerrados. No teníamos a quien vender».

El «Sorteo que nos une», lema elegido para este año por Loterías del Estado, se celebrará el próximo miércoles con aforo reducido de público por la pandemia en el Teatro Real de Madrid, donde ya han llegado los bombos y las bolas, fabricadas en madera de boj con los números grabados en láser, un peso de 3 gramos y un tamaño de 18 milímetros, de ellas 100.000 con los números y 1.807 con los premios, entre las que está el deseado Gordo, dotado con 4 millones de euros por serie. El premio principal ha recaído en 17 localidades de la provincia a lo largo de su historia, siendo Alicante la más afortunada pues le ha correspondido nueve veces el Gordo (el primero en 1900 y el más reciente en 2018); seguida de Benidorm, que obtuvo la suerte en 2006, 2012 y 2018; y de Elche (1999 y 2018) y San Vicente del Raspeig (2012 y 2019). Tienen un premio Gordo Alcoy, Almoradí, El Campello, Callosa del Segura, Elda, Xàbia, Moraira, Novelda, Onil, Orihuela, Santa Pola, Torrevieja y La Vila Joiosa. Uno de los mayores Gordos entre los recientes en la provincia fue el 65379, vendido íntegramente en Elche. Era el año 1999 y la ciudad se llevó 43.500 millones de las antiguas pesetas que repartió la administración 2, en la plaza de Baix.

Las terminaciones más solicitadas este año coinciden con la fecha de fenómenos naturales como la erupción del volcán de la Palma (19921) y la borrasca Filomena (80121). «La gente está loca con el número de la Palma, han estado pidiéndolo de máquina como sise fuera a acabar el mundo», explicó una vendedora de Alicante. Porque no concebimos una Navidad sin lotería, señala Del Pozo. «Un sorteo normal o un Euromillón es más barato y te puede tocar muchísimo más. Aquí lo importante es que se comparte y los premios son mucho más repartidos, 2.408 millones de euros que llegan a a mucha gente porque a quién no le toca una pedrea. Y todo este dinero no es solo para premios, repercute en la sociedad. Si no te toca no pierdes esos 20 euros, porque van a Cáritas, Cruz roja, a obra social, al deporte....No es como las apuestas de las máquinas. Va para todos».