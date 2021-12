Barcala estalla contra el Consell: "Recomendaciones da mi madre, de los dirigentes políticos se esperan decisiones"

El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha criticado a la Conselleria de Sanidad por la falta de liderazgo ante la preocupante evolución de la pandemia y por no facilitar datos actualizados de contagios a los ayuntamientos, pese a que son las administraciones locales las que están tomando decisiones frente al covid, como la suspensión de actos navideños. "No puede ser que no tomen medidas. Estamos esperando instrucciones de Sanidad. Alguien con responsabilidades sanitarias tendrá que decir algo en esta sexta ola de altísimo contagio. Recomendaciones da mi madre, de los dirigentes políticos se esperan decisiones e instrucciones", ha afirmado el regidor popular, en unas palabras dirigidas tanto a la Generalitat Valenciana como al Gobierno central.

Barcala, que se ha pronunciado así tras la inauguración de una exposición sobre el turismo en Alicante, ha señalado que para "aplicar medidas" son necesarias "instrucciones", y también "información actualizada" de la evolución de la pandemia. El alcalde alicantino ha vuelto a lamentar la falta de transparencia de la Conselleria de Sanidad, tal y como ha venido haciendo desde que estalló la pandemia hace casi dos años. "Si la Generalitat cree que no tiene que haber Cabalgatas de Reyes Magos o fiestas de Fin de Año, que lo diga. Estamos ante un desgobierno. No se toman decisiones, se deriva la responsabilidad a los ayuntamientos. Yo tengo que recurrir a los medios para saber la situación en Alicante. Si eso le parece normal a alguien... Recibimos información de hace tres semanas", ha lamentado el alcalde. Respecto a la celebración de la Cabalgata de Reyes Magos, Barcala ha asegurado que, por ahora, se mantiene sin novedades, aunque ha admitido que el gobierno municipal maneja varios planes en función de la evolución de la pandemia, que van desde la celebración convencional hasta la suspensión, pasando por celebrarse pero con controles de aforo y con cambios en el recorrido.