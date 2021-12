Besos, abrazos y lágrimas en el reencuentro por Navidad

La vuelta a casa. Padres esperando a hijos, hermanas a hermanos, abuelos a nietos, familias con jerséis navideños y orejas de reno...Como en la escena final de Love Actually, el aeropuerto es testigo de abrazos y besos con mascarilla en el reencuentro por Navidad de aquellos que tenían miedo de no poder estar juntos por el avance de ómicron.

La carrera de Marta Martínez cuando vio aparecer a su pequeña Ariadna, de 8 años, por la puerta de llegadas del aeropuerto de Alicante-Elche, y el abrazo en que se fundieron al volver a reunirse tras meses separadas, disparó la emoción entre las familias que esperaban el aterrizaje de los suyos. Un trabajo, además en el sector de la hostelería, tan damnificado por la pandemia, obligó a la madre a trasladarse desde Ibiza a Murcia, pero la niña se quedó en las Baleares porque ya había empezado el colegio. Estarán juntas poco tiempo pues el día de Navidad Ariadna volverá de nuevo con sus abuelos pero para su madre es oro, «porque con lo que está pasando no lo tenía muy claro». «Tenía miedo de no poder verla. Es el mejor regalo», reconoció la menor, que en verano se mudará a la península con Marta.

Esta es solo una de las miles de historias que se viven estos días en la terminal, donde, pese a las recomendaciones de mantener la distancia, es imposible reprimir los abrazos y los besos, eso sí, con la obligatoria mascarilla puesta. Máxime cuando los sentimientos están a flor de piel dado que muchos temían tener que suspender viajes y reuniones familiares ante el aumento de contagios, la gran preocupación de la familia Girona Vallejo, que vive también en Murcia, de cara a las comidas navideñas, que celebrarán con los abuelos «si nos deja el covid». Se juntarán al aire libre, en una terraza techada, «con cuidado y con miedo, haciéndonos test todos los días», confesaba la madre, Lola Vallejo.

Junto a su marido y sus hijas Paula y Andrea, la familia se plantó en la terminal con jerséis navideños de luces y orejas de reno, y una pancarta donde escribieron All we need por Christmas is you, jugando con el título de la canción de Mariah Carey, para recoger a su otra hija, Isabel, de 25 años, que trabaja en un restaurante en Londres. No la veían desde este verano.

«Hasta el último momento no estaba claro que pudiera venir porque Boris Johnson (el primer ministro de Reino Unido) toma medidas a salto de mata. Ella se pidió un par de días libres del trabajo antes de venir por si había algún contagio en su entorno y para hacerse la PCR no fuera que diera positivo», añadía su padre, Germán Girona. Estará una semana en familia, tiempo que se les antoja corto, especialmente a su melliza, Paula: «no me acostumbro a que viva fuera, ni 4 años (los que ya lleva) ni 100 que estuviese. Las videollamadas se quedan cortas».

Sonia Sánchez, alicantina que vive en Madrid y que pasará las fiestas en la terreta con su madre, estaba en el aeropuerto esperando a su hijo de 22 años que estudia en Escocia. «Pilló el covid hace poco y temí que no pudiese venir», comentaba la madre. No se ven desde agosto. Cenarán «en familia pero, por la pandemia, no todos los que nos juntamos habitualmente».

Jesús Segovia, Manuela Míchel y la hija de ella, ambas alemanas, viven en Albacete y vinieron a Alicante a por otro hijo de la mujer, que trabaja cerca de Dortmud. Esta familia quería ir en Nochebuena a Alemania «pero era complicado porque ellas están vacunadas pero al ser extranjeras aún no les han mandado el pasaporte covid. Pensamos que era más fácil que viniera él solo. Al menos pasaremos la Navidad juntos».