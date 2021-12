El bipartito envía a Intervención el Presupuesto de 2022 sin alcanzar ningún pacto con la oposición

El bipartito de Alicante ya ha enviado a Intervención el proyecto del Presupuesto municipal para 2022 antes de haber alcanzado un pacto con la oposición que le asegure su aprobación. El ejecutivo local necesita al menos la abstención de un grupo para sacar adelante el documento económico, que un año más se aprobará fuera de plazo.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha anunciado que el gobierno municipal ya está a la espera de una respuesta de Intervención, aunque no ha desvelado el día que se formalizó el trámite. El alto funcionario dispone de diez días hábiles para responder, aunque puede prorrogar la fecha como ha sucedido en años anteriores. "Ya está en intervención, aunque no sé el día exacto que se envió. Hemos empezado a responder a las propuestas de algunos de los grupos. Se han ido incorporando a los presupuestos [propuestas] y otras se abordarán en la fase de enmiendas, las que veamos que son buenas propuestas y aceptables. Se han aceptado muchas cosas, pero no voy a revelar el proyecto hasta que llegue a Junta de Gobierno", ha explicado el alcalde, que ni ha concretado la fecha en la que está el documento en Intervención ni tampoco las propuestas de la oposición que ya se han incluido en el borrador ni las que espera aceptar en fase de enmiendas. El trámite de intervención, si no se supera antes de terminar este 2021, podría sufrir más retrasos por las vacaciones regladas del alto funcionario, que ya ha avisado que estará fuera del Ayuntamiento hasta el día 13 de enero.

Desde los dos grupos con los que parece más cercano un posible acuerdo, el PSOE y Vox, niegan haber llegado a ningún acuerdo. Todo lo contrario. Fuentes socialistas aseguran que están hace días a la espera de que el gobierno municipal les envíe un informe con la cuantificación de las propuestas que supuestamente se hayan incluido en el Presupuesto, aunque han lamentado que algunas ya se han rechazado en el propio Pleno (como la creación de una Concejalía de Mayores) y otras son inviables de incluir por haberse aprobado ya las cuentas de los organismos autónomos, en alusión principalmente a la Agencia Local de Desarrollo y al Patronato de Vivienda.

Desde Vox, por su parte, aseguran que todavía no han enviado sus propuestas para incluir en el documento ni tampoco han podido concretar sus exigencias de recortes en partidas de las que consideran "ideológicas" por no conocer la propuesta inicial del bipartito, en referencia a las cuentas para Igualdad, LGTBI o Cooperación.

Barcala no ha descartado que el borrador presupuestario, ya con el visto bueno de Intervención, se pueda aprobar en Junta de Gobierno antes de finalizar el año, aunque a su vez ha abierto la puerta a que el trámite se formalice a principios de enero. Esa aprobación abrirá la fase de enmiendas, donde los grupos tienen seis días hábiles para presentar iniciativas, que a continuación son valoradas por los técnicos antes de votarse en Comisión de Hacienda, previa al Pleno.