Puig vuelve a plantear el pasaporte covid en las terrazas de la hostelería y pide un informe jurídico

A vueltas y a bandazos con la exigencia del pasaporte covid en las terrazas de restaurantes, bares y cafeterías. Al día siguiente de que Sanidad descartara aplicar el certificado de vacunación en exteriores, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha vuelto a poner esta posibilidad sobre la mesa al adelantar este jueves que la Abogacía de la Generalitat está estudiando cómo implantar la obligación de estar vacunado para poder acceder a las terrazas de la Comunidad Valenciana.

Preguntada por esta cuestión, la vicepresidenta Mónica Oltra ha asegurado que la Generalitat incluyó estos espacios en la petición al TSJCV para tener el aval judicial «por si hiciera falta en un momento determinado» antes de Reyes. «No se descarta nada, se contempla todo (...). En este momento no está encima de la mesa, pero puede estar», ha abundado.

Mientras, desde hoy y hasta el 31 de enero, la exigencia del pasaporte covid se amplía al interior de nuevos espacios, entre ellos a gimnasios, piscinas, circos o cines. También a toda la hostelería, independientemente del aforo de los locales. La nueva medida fue publicada este jueves por la Conselleria de Sanidad en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana a través de una resolución en la que no se deja duda de la mala situación por la que atraviesa en estos momentos la Comunidad.

«La situación epidemiológica ha empeorado de forma muy significativa desde hace solo 3 semanas. Nos encontramos en una nueva onda epidémica con un ritmo de crecimiento exponencial», señala Sanidad en el documento. En este sentido, todos los indicadores muestran este empeoramiento apuntando a una alta circulación del virus. La incidencia acumulada a 14 días y a 7 días se ha cuadriplicado en estas tres semanas, la proporción de positivos en covid se ha duplicado y el número reproductivo básico se mantiene por encima de 1. «Todo ello es indicativo de que la epidemia está sin control y que seguirá creciendo en los próximos días», advierte Sanidad. Pese a esta alarmante situación, ni el Gobierno central ni la Generalitat Valenciana mueven ficha para adoptar algún tipo de limitación que frene los contagios, más allá de extender la obligación de presentar el pasaporte covid, seguir vacunando y recuperar las mascarillas en exteriores.

Esta falta de medidas ha indignado a expertos y sanitarios. «Estamos indignados de ver la falta de respuesta de nuestros gobernantes y sólo espero que el sentido común de la gente supla esta falta de sensatez», lamenta Juan Francisco Navarro, presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva. Esta entidad lleva semanas, desde que esta sexta ola comenzó, pidiendo más restricciones «que ahora son más necesarias que nunca por la incidencia que tenemos y la llegada de las navidades. Se está formando una tormenta perfecta», advierte Navarro.

Desde el Sindicato de Enfermería, Satse, su secretaria autonómica, María Luz Gascó, ha pedido a a las autoridades que se «refuerce el sistema sanitario para que los profesionales puedan trabajar, se establezcan las medidas necesarias y se adopten las medidas que se han mostrado efectivas para limitar los contactos en la pandemia, como acotar los horarios de ocio nocturno, reforzar el sistema sanitario, limitar reuniones en interior, disminuir los contactos de la población, etcétera».

Por su parte, José Antonio Forcada, presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas, ha pedido también mayor vigilancia sobre el ocio nocturno y ha recordado que el pasaporte covid no es infalible para evitar el contagio, «aunque reduce el riesgo y tiene la parte positiva de que ha hecho que mucha gente se vacuna».

Las nuevas medidas para hacer frente a la pandemia volvieron a poner ayer de manifiesto la disparidad de opiniones incluso dentro de una misma formación política. La líder de Compromís, Mónica Oltra, aseguró este jueves que de momento no percibe cambios en la normativa que publicará el Gobierno sobre el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores, una decisión que ha achacado a que «en otros lugares» donde se sitúa el Gobierno central, en clara referencia a la Comunidad de Madrid, la gente no la lleva tanto. Por tanto, ha pedido «no crear problemas donde no los hay». Sin embargo, el síndic de su formación en las Cortes, Fran Ferri, horas antes se manifestó contrario a la medida en las redes sociales y la calificó de «inútil», además de señalar que la obligatoriedad de los cubrebocas en exteriores «desmoraliza a un pueblo responsable».

Por último, el alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha criticado a la Conselleria de Sanidad por la falta de liderazgo ante la preocupante evolución de la pandemia y por no facilitar datos actualizados de contagios a los ayuntamientos, pese a que son las administraciones locales las que están tomando decisiones frente al covid, como la suspensión de actos navideños. «No puede ser que no tomen medidas. Estamos esperando instrucciones de Sanidad. Alguien con responsabilidades sanitarias tendrá que decir algo en esta sexta ola de altísimo contagio. Recomendaciones da mi madre, de los dirigentes políticos se esperan decisiones e instrucciones», afirma el regidor popular, en unas palabras dirigidas tanto a la Generalitat Valenciana como al Gobierno central.