Ximo Puig dice ahora que los abogados del Consell estudian cómo exigir el pasaporte covid en las terrazas

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado este jueves que la Abogacía de la Generalitat está estudiando cómo implantar la exigencia del pasaporte covid en las terrazas.

Puig ha hecho estas declaraciones en Valencia un día después de que Sanidad haya descartado pedir el documento en exteriores, pese a que el TSJ abre la vía a que se pueda exigir. Respecto a las decisiones adoptadas este miércoles por los presidentes de las comunidades autónomas y las críticas que se están recibiendo porque sólo se haya acordado el uso de la mascarilla en exteriores, Puig señala que el punto central de estas medidas no es la mascarilla, sino la vacunación, "para que antes de final de año todos los mayores de 60 estén vacunados y antes del inicio de curso los profesores".

Respecto a la posibilidad de vacunar estas fiestas a los niños, parta no interrumpir la campaña iniciada hace dos semanas, Puig ha dicho que no es posible ya que no hay suficientes vacunas, puesto que la siguiente remesa de dosis no llegará hasta dentro de una semana.

Preguntado por la celebraciones navideñas, ha señalado el presidente que el consejo es limitar actos como los de fin de año "porque no es momento para grandes celebraciones". "El mensaje es claro, estamos de fiestas pero no para fiestas", ha apostillado Puig

Sí que ha reiterado el presidente que, aunque con limitaciones, habrá cabalgatas.