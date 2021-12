La vacuna contra el miedo no existe, pero si cae el turismo...

Hace poco menos de un año, cuando la Costa Blanca tenía, casi como ahora, sus hoteles cerrados debido a que la pandemia nos había vuelto a semiconfinar en casa con el toque de queda y los cierres perimetrales, un hotelero de los de toda la vida, curtido en mil batallas, me confesaba tomando un café: la verdad es que esta crisis nos tiene desconcertados. En la última, la de 2008, tras la explosión de la burbuja inmobiliaria, ni me enteré. Si acaso bajabas un poco los precios y a funcionar, pero en ésta no sabemos por dónde tirar porque ¿cómo se puede vencer al miedo a viajar? Meses después, a partir de mayo, llegaría la reapertura, el levantamiento de las restricciones, la caída de la incidencia, el verano, brotes verdes y cuatro meses, que acabaron el pasado octubre, en los que el sector turístico levantó cabeza. Fueron meses de gran actividad, de ingresos y de trabajo que no compensaban todo lo vivido, ni mucho menos, pero que parecían la prueba definitiva de que todo regresaba, por fin, por donde debía y que la industria turística de la provincia volvía a parecerse un poco más a la de 2019 que a la del nefasto 2020. En octubre, con más de un millón de turistas en el aeropuerto de Alicante-Elche, todo eran parabienes.

La pesadilla se acababa, los teléfonos no paraban de sonar en las centrales de reservas, las webs ardían y muchos hoteles, incluso, completaron sus plazas para Navidad y Año Nuevo dos meses antes de la fecha prevista. Parecía que habíamos pasado página y hasta el retraso del Imserso se consolaba porque algunos turoperadores se habían lanzado por su cuenta a la captación del turismo senior, el de los jubilados, ese colectivo que puede viajar los 365 días del año. Con algún susto que otro, noviembre fue un mes normal, de temporada baja, pero más o menos normal hasta que todo explotó. Al covid le dio por inventarse una nueva variante con nombre de medicina, la ómicron, y todo ha saltado una vez más por los aires, al menos para el sector hotelero, ese que da trabajo directo a 3.000 familia en la Costa Blanca y mantiene, además, miles de puestos de trabajo de la actividad paralela, desde el panadero industrial hasta el chófer del autobús que acerca a los turistas al aeropuerto o la estación del AVE, pasando por el guía o el trabajador de la lavandería. Desde primeros de diciembre apenas han entrado reservas, los teléfonos están mudos mucha parte de la jornada, y cuando suenan es para comunicar cancelaciones. Todo se ha llenado de incertidumbre porque los contagios se multiplican y pese a que en los hospitales no estén, ni mucho menos, de momento, como hace un año, el miedo es libre y todavía no se ha descubierto la vacuna que lo erradique. La campaña de Navidad avanza con muchas más sombras que luces, pese a que siga siendo complicado encontrar mesa para comer o cenar los fines de semana, y a cinco días de arrancar 2022, el sector vuelve a estar contra las cuerdas y con él miles de trabajadores amenazados con volver a los ERTE en enero. Y por mucho Bonoviaje o bono gastronómico que nos vendan, la Administración, central, autonómica o local, sigue sin dar la talla sobrepasada por los miles de agujeros que tiene que tapar. A lo largo de los últimos 30 años he ido pulsando la actualidad de un sector en el que tengo amigos, incluso más que amigos. Muchos han pasado crisis, pero, a veces, incluso han salido más fortalecidos de las mismas. Vamos, que nunca han perdido la sonrisa y, sin embargo, desde hace unos días les veo, de nuevo, desorientados, porque son incapaces ni siquiera de imaginar, otra vez, una fecha en la que todo comenzará a volver a una normalidad marcada por la hoja de ruta sanitaria en la lucha contra el covid. Y es que nadie se atreve ya a poner un mes para proclamar que la nueva normalidad vaya a ser un hecho porque, que nadie lo dude, el covid llegó para quedarse. Las vacunas han sido un regalo de la ciencia en tiempo récord. Por supuesto que deben ser perfeccionadas, pero debemos acostumbrados a inocularnos año tras año, si es que hace falta, y dejarnos de sandeces, porque lo que sí está demostrado es que vacunarse es muchos menos peligroso que infectarse. No se puede confiar en la ciencia para unas cosas, pero para otras no. Hace solo unos días, el presidente de Hosbec dejaba una de sus frases para enmarcar: «algunos políticos se creen que con dos meses de facturación ya está todo hecho». Pues no, amigos de Podemos y Compromís. Ahora mismo, la provincia tiene ya 80 hoteles cerrados y, si no se arregla el tema del turismo británico, el camino hacia el verano puede ser tortuoso y dramático. No se puede dejar caer al turismo, una industria que sostiene 300.000 empleos directos e indirectos y sin la cual no existirían otras actividades que no tendrían razón de ser sin los turistas, incluso esos que inundaban la zona guiri de Benidorm, denostados en los últimos años, pero a los que ahora mismo también se les echa en falta. Por todo esto -los empresarios y sus trabajadores siempre están, de eso no hay duda-, Gobierno, Consell y Bruselas han de mirar hacia el turismo y todos sus subsectores y, en definitiva, a Alicante. Pese a todo, hay que volver a recuperar, aunque cueste, ese mensaje optimista que parece diluirse estos días. Seguro que en primavera las cosas se verán de otra forma, aunque los clientes de los hoteles hayan llegado de Albacete, de Elda, o de la vuelta de la esquina de cualquier calle de Alicante, a los que esta situación les va a dar la oportunidad de redescubrir muchos destinos que por cercanía ignoraban en busca de lo exótico. Allí están, por ejemplo, los buenos resultados obtenidos por Xàbia y El Campello en plena pandemia, como revelaron sus alcaldes en la jornada sobre el municipalismo organizada por este periódico en la EUIPO cuando todavía la ómicron era solo una variante detectada en Sudáfrica. La Administración, esa que pierde el tiempo en batallas peregrinas como si la tasa sí o la tasa no, debe dar ahora la cara. El dato: la crisis económica derivada de la pandemia ha provocado que el sector turístico acumule desde marzo de 2020 unas pérdidas de 15.000 millones de euros, lo que representa la pérdida del 70% de la actividad. Una reducción del negocio turístico que tiene un importante impacto directo en el PIB de la provincia. De los 12.800 millones que venía aportando el turismo a los 35.000 millones del PIB provincial, el año pasado aportó solo 3.600 millones, una pérdida de 9.200 millones, lo que hará caer este año el Producto Interior Bruto de la provincia hasta los 25.800 millones de euros, o lo que es lo mismo, un 26% menos. Hay hoteles que no han vuelto a abrir desde octubre de 2019 porque al cierre por temporada le siguió la crisis del covid y la clausura general, de la que no pudieron salir ni el pasado verano. Ya son 26 meses de persianas bajadas. Insostenible. H