Barra libre para contagiarse

Es como en una película del Oeste: vas esquivando balas hasta que una te da, ya sea en el brazo, en el pecho o en la cabeza. Es lo que está ocurriendo en los últimos diez-quince días con la población y el coronavirus: que levante la mano el que no conozca a algún familiar, amigo o compañero de trabajo que se haya contagiado o sea contacto estrecho de un positivo.

Nosotros mismos, el miércoles 22, último día de clase, a las 13.53 horas recibimos un correo de la profesora de mi pitufa de 9 años, en el que nos anunciaba que un@ niñ@ había dado positivo. Adiós a la cena de Nochebuena con mi suegro y, lo que es peor, a pasar él solo una fecha así.

Pero no nos preocupemos, que Pedro Sánchez ha dado con la tecla: vuelven las mascarillas en el exterior. Y la mayoría de presidentes autonómicos tan contentos, así no tienen que tomar medidas que pongan a la ciudadanía en su contra. Escuchen sino a Ximo Puig, que como una letanía no hace más que decir «lo más importante es la vacunación, la vacunación, la vacunación». Estoy de acuerdo en que es fundamental ponerse la dosis, pero llega un momento en que hay que volver a ser valientes y tomar decisiones, por muy impopulares que sean o que hagan daño a sectores. Porque de nada va a servirle a un hotelero o al dueño de un restaurante, de un cine o de un gimnasio estar abierto si resulta que el virus circula con tal rapidez que nos acaba golpeando y vamos cayendo todos como fichas de dominó.

Mi pitufa me dice, esperanzada, que al menos la noche de Reyes sí podremos estar con el yayo, pero no le contesto porque ya no soy capaz de aventurarme. Queda muy lejos el 5 de enero.