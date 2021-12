Círculo infernal

ALICANTE, DICIEMBRE DE 2011

En la mañana del 14 de diciembre volví a visitar a mi hermana Carmen en el Hospital Psiquiátrico Provincial. La encontré en su habitación, un cuarto de unos quince metros cuadrados que compartía con otra paciente que sufría esquizofrenia catatónica en fase avanzada. Estaba tumbada en su cama (la más cercana a la puerta) y un asistente, de unos veinticinco años, vestido de blanco, se hallaba abrochando en ese momento a mi hermana una correa que cruzaba por encima de la colcha a la altura de sus muslos. Me hacía sufrir verla así, pero en su día acepté la explicación que el doctor Lloret me dio: «En enfermos que no pueden valerse por sí mismos pero tienen movilidad, es lo más práctico para impedir que se caigan de la cama». Me limité a comprobar con la mirada que la correa estuviera lo bastante floja como para permitir que pudiera mover por los menos las piernas.

–¿Puedo ver al doctor Lloret? –pregunté a la enfermera.

–Lo siento, estará toda la mañana fuera del hospital. Tiene una reunión en Valencia. Si la puedo ayudar en algo…

Era una mujer de rostro serio pero atractivo, de ojos castaños que miraban sin curiosidad ni interés. El nombre aparecía en la chapita de identificación que llevaba prendida en el pecho de su bata blanca, pero no pude leerlo.

–Quería saber si ha empeorado desde la última vez que vine.

Era verdad, pero no toda la verdad. Además de preguntarle por el estado de mi hermana, había pensado pedirle al doctor Lloret su opinión acerca de la experiencia tan singular que estaba viviendo desde que iba a sesiones de hipnoterapia, después de contarle lo que creía recordar durante las regresiones. Me interesaba saber su opinión porque tenía la impresión de que era bastante escéptico en relación a esta materia y buscaba una visión crítica sobre lo que me estaba pasando. Era consciente de que podía interpretarse como una falta de confianza hacia los doctores Maldonado y Ríos, pero en realidad lo único que pretendía era la confirmación, desde el punto de vista de otro especialista, ajeno a la vorágine en la que estaba metida desde hacía semanas. Quería saber si merecía la pena continuar, si se trataba de algo especial o real y no un disparate, una especie de ilusión colectiva en la que participábamos una obsesa y varios doctores extravagantes, aficionados a la parapsicología.

–Hemos tenido que empezar a administrarle nutrición parenteral central –me dijo la enfermera al tiempo que miraba la bolsa de plástico que colgaba de un gancho metálico en la cabecera de la cama de Carmen, que se conectaba a ella mediante un catéter que entraba en su cuerpo por la sangradura–. Su inmovilidad es ya extrema.

Miré a mi hermana y asentí con tristeza. Su rostro tenía expresión de estupor y su mirada estaba perdida en el techo.

La disolución definitiva

Cuatro años y medio antes, al enterarme de que Mario se había divorciado de Carmen y había dejado de venir a verla al hospital, volví a sacrificar mi carrera profesional de manera precipitada, sin pensármelo apenas. Tampoco había mucho que pensar, pues siempre he tenido muy clara mi escala de valores, mis preferencias. Si hubiera estado casada y con hijos, estabilizada emocional y profesionalmente en El Puerto de la Cruz, seguramente habría reaccionado de otra manera. Quizá habría pensado en trasladar a Carmen a una residencia psiquiátrica cercana. Pero como seguía soltera y sin compromiso… Bueno, solo un par de aventuras sentimentales sin importancia, no me lo pensé mucho. Carmen se encontraba sola y, aunque estaba bien atendida, hice las maletas y regresé a Benidorm, donde de nuevo me costó muy poco encontrar trabajo en uno de los mejores hoteles, como relaciones públicas. Desde luego era un puesto inferior al que había dejado en Tenerife (directora), pero no lo lamenté.

Dos años después, en 2009, mi hermana fue dada de alta en el hospital y me la llevé a vivir conmigo a Benidorm, al ático que habíamos heredado de nuestra madre. Recientemente había ascendido al puesto de subdirectora y mi sueldo, junto con su pensión, nos daba para vivir bien y para contratar los servicios de una cuidadora que se pasaba el día haciéndole compañía y controlando que se tomara la medicación. Liberada de los delirios y las alucinaciones, sintió una momentánea mejoría. Lamentablemente no duró mucho tiempo porque empezó a declinar cuando aparecieron los primeros síntomas de otro tipo de esquizofrenia distinta a la paranoide que le habían diagnosticado. Era una alteración psicomotora de muecas y posturas extrañas: esquizofrenia catatónica. Hacía largos silencios que interrumpía por momentos, en un lenguaje cada vez más desorganizado, con frases inconexas, las palabras estaban colocadas en un orden absurdo, lo que coloquialmente se conoce como ensalada de palabras.

Estos síntomas se ralentizaron cuando los psiquiatras variaron y le aumentaron la medicación, lo que coincidió con nuestra venida a Alicante, en marzo de este año. También coincidió que me ofrecieron la dirección de un importante hotel que estaba terminándose de construir en el centro, muy cerca de la Rambla de Méndez Núñez. Acepté encantada, claro.

Alquilé una casa a las afueras de la ciudad. Allí empezamos mi hermana y yo una nueva vida, pero se convirtió en un infierno. Carmen empeoró. Reaparecieron sus delirios y alucinaciones relacionados con una mujer que le pedía insistentemente que la ayudara a liberarse de su encierro. Y mucho peor: yo misma empecé a ser presa de una sensación chocante, más acusada cuando me hallaba trabajando en el hotel. Algunas noches esta sensación me provocaba ataques de pánico o terrores nocturnos. Una percepción extraña que fue convirtiéndose poco a poco en un trastorno mental, en una obsesión que tenía su correspondencia con aquellas pesadillas en las que, como Carmen, me veía atraída por una resplandeciente figura esférica, de la que salía una voz femenina que me pedía auxilio. Era como si mi hermana me hubiera contagiado introduciéndome en su círculo infernal obsesivo.

Pero mis terrores nocturnos, todavía esporádicos, no me incitaban a salir por las noches, algo que sí hizo mi hermana en varias ocasiones. Para evitarlo, creí haber puesto todo de mi parte: volví a contratar los servicios de una cuidadora para todo el día y por las noches cerraba la puerta de la calle con llave; las ventanas tenían rejas fijas.

Aun así, una noche logró salir. Lo hizo por la puerta principal. Encontró la llave que guardaba en la mesita de noche de mi habitación. Debió escaparse muy pronto, pues recorrió andando los cinco kilómetros de distancia al centro de Alicante. Todavía me cuesta comprender cómo nadie se fijó en ella, caminando con dificultad, descalza, en camisón. Anduvo deambulando por las calles, perdida, delirando, hasta que una patrulla de la Policía Local se hizo cargo de ella después de que estuviera a punto de ser atropellada por varios coches, a las seis de la madrugada, en la plaza de España. Ese mismo día volvió a ingresar, por última vez, en este hospital en el que ahora la visitaba.

Mente caótica

–¿Puedo quedarme un rato con ella?

La enfermera asintió y salió de la habitación.

Me senté en la silla que había junto a la cama y le pregunté:

–¿Cómo estás?

No me contestó, por supuesto. Su mirada seguía perdida por las alturas. Me acerqué para poner mi cabeza encima de la suya.

–¿Sabes una cosa? El bebé que mamá dio a luz y que supuestamente nació muerto, no fue enterrado en el cementerio de Villajoyosa. Hay un recibo del pago de la tasa del enterramiento, pero no está registrada la entrada del cadáver del feto. Extraño, ¿verdad? Estoy convencida de que no estaba muerto y que nos lo quitaron para venderlo. Pero no voy a presentar ninguna denuncia. La clínica hace años que desapareció y la Policía o la Guardia Civil no sabría por dónde empezar a investigar, si es que el juez decidiese aceptar la denuncia. Pero tenía razón la mujer que te lo dijo, sí. Por ahí debe de andar alguien con casi treinta años, sin saber que es nuestro hermanastro o nuestra hermanastra… Por cierto, ¿quién te lo dijo, hermana?

Los labios de Carmen se mantuvieron inmóviles. Sus ojos, aunque obligados a mirarme (había acercado mi cara a la suya), no me veían. Pero justo en ese preciso instante sus pupilas se dilataron como agujeros negros en medio de universos azules, captando mi mirada y mi atención con la fuerza con que los agujeros negros atraen a los cuerpos celestes que los rodean. De pronto me sentí absorbida hasta el interior de la mente de mi hermana, que no era otra cosa más que un mundo caótico y ardiente, en el que se producían cataclismos simultáneos como terremotos y tsunamis, volcanes en erupción y lluvia de meteoritos. En medio de aquel caos, entre llamas, lava y olas gigantes, vi dos figuras oscuras de pie y encaradas, ajenas a cuanta destrucción se producía a su alrededor, como dos ángeles caídos conversando tranquilamente en medio del infierno. Me acerqué a ellas y, según lo hacía, con ríos de lava a mis pies que no me quemaban, temblores de tierra que no me impedían avanzar, fui descubriendo la cara otrora hermosa de mi hermana en una de aquellas figuras, que se volvieron para mirarme. «Hola, Patricia. ¿Conoces a…? ¿Adónde ha ido?». La otra figura había desaparecido de repente, con la misma rapidez con que desaparece la sombra de alguien al entrar en un túnel. «¿Quién era?», pregunté. «Era ella. Dice que quiere ayudarnos, que necesita ayudarnos». «¿Quién es ella?», insistí. «La que viene a visitarme. Dice que quiere conocerte». «¿Es la que nos pide ayuda? Si es ella, ¿cómo dice que quiere ayudarnos? ¿Por qué ha huido?». Carmen me miró con sus bellos ojos azules y me sonrió como no lo hacía en mucho tiempo. A nuestro alrededor se estaba produciendo el fin del mundo, pero estaba tranquila. De alguna forma sabía que no iba a sufrir ningún daño. Aquel era el final caótico de su mente, pero todavía tenía tiempo para comunicarse conmigo, antes de desaparecer. «Todo a su debido tiempo, Patricia. Tiene tanto miedo como nosotras». «¿Miedo de qué?». Carmen dejó de sonreír. «¿No tienes miedo? –me dijo, y en sus ojos vi un brillo burlón–. Mucho mejor. Al fin y al cabo eres la elegida». «¿La elegida para qué?». Volvió a sonreír. «¿No lo sabes? Pronto lo averiguarás. Quizás entonces yo no esté, pero ella te ayudará». Mientras lo decía se alejó de mí a una velocidad extraordinaria. O quizás era yo la que me alejaba de ella. Noté cómo era despedida de aquel mundo caótico con la misma fuerza descomunal con que había sido atraída un instante antes.

Sentada en la silla junto a la cabecera de la cama, no recordaba haberme quedado dormida. Mi hermana seguía en la misma postura, acostada boca arriba, con la mirada ausente en el techo.

¿Qué me estaba sucediendo? La noche anterior no había descansado por dos crisis muy seguidas de terror nocturno, estaba tan agotada… Encima de mi hombro vi una sombra oscura y fugaz. El miedo hizo que me girara rápidamente. Me quedé aturdida.