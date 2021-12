Los cursos de verano en el Castillo de Santa Bárbara tienen que esperar a 2022

El Ayuntamiento demoró más de cinco meses la rúbrica de su acuerdo con las universidades de la provincia y los cursos de verano en el Castillo de Santa Bárbara no serán una realidad hasta el próximo año.

A principios de año, el Consistorio alicantino anunció la firma de sendos convenios con la Universidad de Alicante y la Miguel Hernández de Elche para la cesión gratuita del uso de diversas estancias de la fortaleza como «campus» para los cursos de verano. Según aseguraban en enero desde la concejalía dirigida por Antonio Manresa (Cs), los acuerdos estaban únicamente pendientes de firma, prevista para la primera quincena de enero. Además, se acordó la creación de una comisión con representantes de las tres partes para llevar a cabo el seguimiento de los mismos.

Sin embargo, Cultura reconoce ahora que «para este verano no dio tiempo» puesto que el convenio se firmó en el mes de mayo y no fue posible, por parte de las universidades, «programar algo allí». No obstante, aseguran que ya se encuentran «en contacto con las vicerrectoras de la UA y la UMH».

Por lo que respecta a la vigencia de los convenios, se planteó que estos pudieran extenderse durante dos años -es decir, el verano de 2021 y el de 2022- con la posibilidad de que fuesen prorrogados otros dos más. En cuanto a la organización y gestión administrativa, correría por parte de las universidades mientras el Ayuntamiento figuraría como entidad colaboradora.

Por su parte, las universidades desconocen si ha habido algún contratiempo u obstáculo burocrático que haya demorado la firma de los convenios. Desde la UA aseguran que mantienen «una relación magnífica» con el Consistorio y que «no ha habido ningún impedimento para la cesión del Castillo de Santa Bárbara». Sin embargo, reconocen que, cuando Cultura quiso formalizar la rúbrica -casi a mediados de año- «la programación ya estaba cerrada» e incluso se había presentado al estudiantado.

Por su parte, fuentes de la UMH coinciden en cuanto a las relaciones institucionales con el Consistorio de la capital de la provincia y aseguran que, en cualquier caso, la mayor parte de su programación de este verano fue online por motivo del covid, por lo que la demora en la rúbrica del acuerdo no afectó a su programación.

En cuanto a las estancias en las que se podrán desarrollar los futuros cursos estivales, el Ayuntamiento pondrá a disposición de las universidades -entre otras estancias- el salón Felipe II y salón de recepción de visitantes que conecta con el Museo de la Ciudad de Alicante.

El Castillo de Santa Bárbara, con casi medio millón de visitantes al año, es el monumento más concurrido de toda la ciudad. La fortaleza lleva abierta al público desde hace más de 50 años. Se trata de un Bien de Interés Cultural que, en los últimos meses, ha estado en el centro de la actualidad política por diferentes cuestiones: el traspaso de competencias de Cultura a Turismo que abrió la puerta a su privatización, la posibilidad de que en el futuro se cobrara a los visitantes por el acceso a la fortaleza, los constantes incidentes con el ascensor de acceso, la falta de transporte público al baluarte tras el cierre del parking o la propuesta de algunos grupos políticos de recuperar su candidatura a Patrimonio de la Humanidad.