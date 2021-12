El parking del Hospital General elimina los bonos y cuadriplica el precio al personal

Indignación entre el personal del Hospital General Universitario de Alicante que, este fin de semana, ha visto cómo la empresa que gestiona el aparcamiento del centro anunciaba el fin de los bonos para trabajadores. Por ello, el complejo sanitario va a convocar la comisión de seguimiento de la concesión para abordar este problema ante el aluvión de quejas.

Los más de 4.000 miembros de la plantilla del General dejarán de tener la posibilidad de aparcar junto al Hospital a un precio bonificado de 14 céntimos la hora, como hacían hasta ahora. A medida que caduquen sus tarjetas, deberán hacer frente a una tarifa cuatro veces superior a la que venían sufragando. Ahora pagarán cuatro euros por siete horas, es decir, 57 céntimos cada 60 minutos. Al resto de usuarios se les cobra 1,50 euros la hora.

El personal del Hospital ya ha puesto el grito en el cielo y se ha dirigido a la gerencia del mismo para reclamar explicaciones, aunque afirman que desde la dirección del General les aseguran que tampoco estaban al tanto de la intención de la empresa. Miembros de la plantilla sospechan que este cambio en las tarifas del aparcamiento podría deberse a la gran afluencia de personas que se está produciendo con motivo del covid: «Si intentas aparcar a media mañana quedan muy pocas plazas».

Protestas

La empresa gestora del aparcamiento no ha ofrecido motivo alguno para la modificación de las tarifas –que según los carteles colocados es de carácter temporal–, salvo que es para «garantizar una mejorar el servicio a la ciudadanía», pero los sindicatos ya han anunciado que, de no revertirse la situación, convocarán movilizaciones. Rosa Queijas, secretaria general de UGT en el hospital alicantino, asegura que «lo que están haciendo no tiene nombre» y recuerda que, desde su sindicato, «se ha protestado en reiteradas ocasiones contra el abuso de los precios del aparcamiento, tanto para los trabajadores como para los usuarios». Queijas recuerda que «en la mayoría de hospitales existe estacionamiento gratuito» y asegura que, a pesar de haber presentado «múltiples escritos» por este tema, no han logrado que se solucione el problema.

La representante sindical cree que la gestión del aparcamiento del Hospital General es «una vergüenza» ya que deja fuera al personal de las distintas subcontratas del hospital, como limpieza y seguridad, que deben afrontar una tarifa superior a la de la plantilla sanitaria. Queijas asegura que la Junta de Personal del centro ya se ha puesto en contacto con la dirección del Hospital para reclamar que se revisen las condiciones de la concesión.

En cuanto a las nuevas tarifas, cuatro veces superiores a los bonos de los que disfrutaba hasta ahora el personal, la secretaria general de UGT recuerda que «los turnos y guardias pueden llegar a durar hasta 24 horas en algunas ocasiones» por lo que defiende que los nuevos precios establecidos constituyen un abuso.

Problemas de aparcamiento

Además de la subida de precios y la escasez de plazas, hay otros inconvenientes que preocupan al personal del hospital. Belén, sanitaria del General, recuerda que «somos muchos trabajadores los que nos desplazamos en coche y por los alrededores del hospital es imposible aparcar. Ya lo era hace 10 años, que tenías que dar vueltas y vueltas para encontrar un sitio, salir de casa mínimo 30 minutos antes y aún así llegar tarde al relevo de tu planta... por no decir el miedo que pasabas por la noche para ir al coche por esas calles, donde hay muchos gorrillas a los que tú has atendido y algunos no te tienen muy en gracia».

Por su parte, la Conselleria de Sanidad, que es el organismo que suscribe el contrato de concesión con la empresa gestora, ha confirmado a INFORMACIÓN que convocará la comisión de seguimiento de la concesión, aunque todavía no se ha concretado la fecha escogida para ello. A dicha comisión –cuya convocatoria es potestad del órgano contratante– la Generalitat invitará a los representantes de la mercantil titular del aparcamiento para tratar de dilucidar si se ha incurrido en alguna irregularidad o se ha incumplido el contrato.