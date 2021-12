Sanguino tilda de “paripé” las conversaciones del bipartito de Alicante con la oposición sobre el Presupuesto

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Alicante califica de “cortina de humo” del PP y Cs las conversaciones que el equipo de gobierno bipartito mantuvo con su portavoz, Paco Sanguino, y el responsable de Economía y Hacienda de PSOE, Miguel Millana, durante este mes "para tapar su incapacidad" de presentar en tiempo y forma los presupuestos de 2022, ya que "llevamos 19 días esperando respuesta a las propuestas de inyección de 22 millones" en políticas en favor del empleo joven y el acceso a la vivienda.

El portavoz socialista tilda de “diálogo interruptus” las conversaciones que habían mantenido y "el compromiso del bipartito de enviarnos la cuantificación de las propuestas socialistas". Todo apunta a que "no se tomaron en serio la disposición de la oposición para establecer puentes con los que sacar adelante las cuentas de 2022".

Además, Sanguino ve una clara intencionalidad de “ninguneo” del PP a la vicealcaldesa de Cs, ya que "la enviaron a negociar con los grupos mientras el PP deja en manos del interventor el presupuesto sin que se tengan en cuenta las propuestas negociadas con ella y con la edil de Hacienda". Sanguino cree que Barcala ha utilizado a Sánchez una vez más y no entiende “el síndrome de Estocolmo de Cs” con respecto a su socio de gobierno. "Con esto, Cs ha agotado todo su crédito, si es que no lo había hecho ya. Si el año pasado el PP pisoteó el acuerdo de 19 puntos de Cs con nosotros, este año los populares han estado entreteniendo a la vicealcaldesa en conversaciones que, por lo que parece, eran solo un mero decorado".

Vox

El portavoz socialista tampoco entiende que si el PP está utilizando de comodín a Vox en lo que va de mandato "no tiene justificación que no traiga el presupuesto en tiempo y forma", por lo que "no se aprobarán hasta marzo". “Barcala debería asumir que su verdadero vicealcalde es Mario Ortolá y su mayoría de 16 concejales con Vox”, dice Sanguino. Sin embargo, "camina en círculo, marea la perdiz y termina aprobando presupuestos cediendo a Vox y sus líneas azules".

"A nosotros nos parecía oportuno poner en consideración cuestiones como la situación de nuestros mayores, o la situación de los jóvenes en Alicante; por eso nos empleamos a fondo en proponer iniciativas que recuperaran el empleo joven y el acceso a la vivienda, al tiempo que proponíamos una nueva Concejalía de Mayores, como la hay en tantos municipios, más cuando ha aparecido el dato de que en nuestra provincia 85.500 mayores de 65 años viven solos, y que la cifra este año ha aumentado en 2.000 más", prosigue.

"Con este “diálogo interruptus” concluimos que el PP y Cs no pretenden conversación alguna con nadie, no tienen plan, no tienen capacidad de diálogo porque no tienen proyecto de ciudad, y demuestran su incapacidad para traer unos presupuestos a tiempo cuando Elche, València y otros municipios de grandes ciudades ya los han aprobado. Seguimos siendo una ciudad con una liquidación de presupuesto anual irrisoria, con una brecha socioeconómica gravísima entre barrios, sin un plan estratégico de ciudad, con millones de euros en el cajón que no se gastan en el escenario de crisis y sin presupuesto alguno a 31 de diciembre”, ha cerrado el portavoz socialista.

Sobre el presupuesto, el portavoz adjunto del bipartito, Manuel Villar, ha señalado que mientras no salga de Intervención el proyecto no se podrán reunir con los grupos para negociar.

Ortolá

Por su parte, el portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha declarado que siguen sin tener noticias del contenido del Presupuesto, "por lo que sabemos está en fiscalización en Intervención, y como una de nuestras pretensiones, como el resto de años, es la rebaja del gasto ideológico (partidas de LGTBI, Cooperación Internacional, Cooperación e Igualdad), no podemos dar ninguna postura, ni sí ni no, y esperaremos a realizar vía enmienda las modificaciones que estimemos oportunas, y en función de los proyectos que nos puedan aceptar, decidiremos nuestra postura. En todo caso, vamos a mirar siempre por los intereses de los alicantinos y el interés general, y más en una situación económica de crisis provocada por la nefasta gestión de la pandemia de Sánchez y Puig. Nosotros no tenemos piedras en nuestra mochila ni deudas con nadie y vamos a mirar por el bien de los ciudadanos", ha concluido el edil.