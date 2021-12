Montañas de escombros y basura junto a las vías del AVE en la partida de Fontcalent

El problema de los vertidos ilegales en el extrarradio de Alicante, en la huerta y en las pedanías afecta también a la zona de la Serreta, en la partida de Fontcalent, donde los vecinos han detectado cómo crece, desde hace unas dos semanas, una montaña de escombros y todo tipo de basura fruto del abandono de todo tipo de restos, algo que está prohibido, en un camino que va paralelo a la línea férrea del AVE, por debajo del campo de aeromodelismo y cerca del cementerio. Alonso Moreno, que realiza recorridos a pie y en bicicleta por la zona, próxima a su casa, señala que «no se puede ni transitar».

Al respecto de este vertedero en formación, el edil de Medio Ambiente, el popular Manuel Villar, señala que por ese lugar próximo a las vías hay parcelas que no son públicas en las que otras veces han aparecido restos. «No sería la primera vez que los vertidos están en parcelas privadas y ahí no podemos actuar. Por eso es importante que pasen la ubicación exacta a UTE Alicante. Si nos corresponde, se programará su recogida seguro». Desde UTE indicaron que no han recibido quejas y que si los residuos están en terreno privado o de Adif no pueden actuar.

«En las últimas semanas han tirado unas tumbonas de algún hotel o establecimiento que han desmantelado. Hay neumáticos, plásticos, enseres como colchones y sillones, y no se puede entrar de la gran cantidad de basura que tira la gente», afirma. Los vecinos señalan que particulares van por las noches a arrojar los residuos y que, aunque algunos llevan años, sobre todo en una zona algo más alejada de unas tres hectáreas en dirección a San Vicente, «últimamente se han picado y cada uno arroja los escombros donde puede, y a ver quién tira más. En este camino junto a la vía del tren antes estaba el paso libre, y ahora cuesta caminar sin tropezar». Algunos residentes forman barreras en los caminos con los escombros para impedir el acceso de camiones. Los restos se acumulan en este punto a unos 500 metros del Cementerio de Alicante . Al otro lado de la carretera hay unas instalaciones de trabajadores del AVE donde han instalado una cadena y no se puede acceder.

Las reformas en viviendas al alza desde que empezó la pandemia ha disparado este tipo de conductas. La Policía Local de Alicante ha frustrado en los últimos meses varios vertidos de escombros, uno de los más recientes el pasado día 10 en el camino de Las Parras de Juan XXIII. Los agentes descubrieron a tres individuos depositando en un lugar no autorizado escombros, sacos y enseres que habían transportado en camión, procediendo a identificarles y denunciarles. La infracción por vertidos en lugares no autorizados está considerada dentro de la ordenanza municipal de Limpieza como «muy grave sancionable con hasta 3.000 euros de multa». La Concejalía de Limpieza trabaja en poner en marcha tres nuevos ecoparques en Alicante, que se sumarán al ya existente en la carretera de Elche (Agua Amarga). Las nuevas instalaciones, previstas para 2022, se proyectan en Playa de San Juan, Babel y Villafranqueza. Con este proyecto, el gobierno bipartito busca poner coto a los vertederos ilegales.