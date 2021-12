Diciembre es el mes con más muertes por covid desde agosto y acumula el doble de fallecidos que noviembre

Diciembre ha batido el triste récord de convertirse en el mes con más fallecidos por covid desde agosto. Según los registros provisionales de la conselleria, hasta este viernes habían muerto en la provincia de Alicante a causa de la enfermedad 76 personas. El mes pasado fueron 37. También se superan con creces las muertes de octubre -26- y las de septiembre, con 52 personas muertas a causa de la enfermedad.

Con todo, la vacuna frente a esta enfermedad ha hecho que las muertes desciendan de manera notable respecto al mismo mes del año pasado. Entonces, con un número de contagios mucho menor que el actual, murieron 185 personas en la provincia de Alicante. En enero de 2021, ya en plena tercera ola de la pandemia de coronavirus, perdieron la vida 700 personas.

Desde que comenzó esta pandemia, en marzo del año 2020, un total de 3.121 personas en la provincia han muerto a causa de esta enfermedad infecciosa.

El virus se ha posicionado como una de las principales causas de muerte en la provincia de Alicante, por delante de enfermedades tan prevalentes como son los infartos, que provocaron 510 muertes en 2019, según los últimos datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística. También el coronavirus ha superado a las muertes por enfermedades cerebrovasculares, con 924 muertes en 2019; a las isquemias del corazón, que provocaron 881 fallecidos ese mismo año o a las defunciones por alzhéimer, con 764 casos en 12 meses.

No obstante, y aunque la pandemia ha golpeado duro, no han variado las principales causas de muerte, que en la provincia siguen siendo los tumores, con 4.689 fallecidos en el último año, y las enfermedades del sistema circulatorio, que en los doce meses anteriores a la pandemia se llevaron la vida de 4.376 personas.

La mortalidad baja con respecto a hace un año, pero el número de contagios no deja de aumentar en esta sexta ola, así como la presión hospitalaria, que aunque poco a poco no deja de crecer. Según el último informe que periódicamente envía la Conselleria de Sanidad a las residencias de mayores para que adopten las medidas pertinentes, en estos momentos hay 76 municipios que se encuentran en el nivel de alerta máximo por coronavirus. Entre estas zonas, Alicante, Elche, Benidorm o Torrevieja. Para elaborar esta escala de riesgo, la Conselleria de Sanidad tiene en cuenta una serie de indicadores, entre ellos la circulación del virus entre los mayores de 65 años o la saturación de Unidades de Cuidados Intensivos y de las plantas de hospitalización hospitales.

Ante esta alta incidencia de contagios, la portavoz del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, valoró ayer que la Comunidad afronta las celebraciones de fin de año con un escenario muy distinto al registrado en el 2020 debido a que, en esta ocasión, el 90% de la población ya ha sido vacunada, lo que calificó como una diferencia sustancial. Aún así, Oltra recalcó que la mejor recomendación es la prudencia y seguir las normas de seguridad, con la higiene de manos, mascarilla, distancia social y ventilación. La también consellera de Igualdad y Políticas inclusivas pidió a la ciudadanía que tenga en cuenta que la mayoría de muertes prematuras a causa del covid corresponde a gente no vacunada que no tiene otra patología y está físicamente bien, recordando que sigue habiendo puntos móviles de la Generalitat para recibir el pinchazo.

En estos momentos, según el Consell, los niveles de hospitalización han descendido con respecto a la semana pasada y la ocupación de camas UCI está «contenida». «La gravedad de los casos en UCI no tiene nada que ver con otras olas». Al respecto, señaló que, si en las olas precedentes los ingresados en la UCI estaban «todos intubados, ahora lo están por no estar vacunados o por mayor observación ya que tiene patologías crónicas pero no todas intubadas». Pero, según añadió, «esto cambia día a día y, si se debe tomar una decisión, se tomará», aseveró en relación a la posibilidad de ampliar las camas UCI en la Comunidad.