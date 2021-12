Marcos González: «Después de año y medio de superar el covid aún tengo miedo a no poder respirar»

Marcos González Carrión estaba a punto de jubilarse cuando el coronavirus se topó en su camino para cambiarle la vida. Permaneció más de cien días en la UCI y un año y medio después aún arrastra las secuelas que el virus le ha dejado en el cuerpo y en la mente. Quiere que su historia sirva para animar a muchos enfermos que se encuentran en el camino de la recuperación, que a veces puede ser incierto y con muchos altibajos. De esta idea nace el libro «Nunca rendirse», un mantra que González Carrión se ha repetido a lo largo de estos meses.

¿Cuándo enfermó de coronavirus y cómo contrajo la enfermedad?

Enfermé el 13 de marzo de 2020. Fui la primera persona de mi entorno en contraer el virus. Todavía no sé dónde pude cogerla, porque en esos meses iba del trabajo al gimnasio y nada más. Cuando noté que tenía los síntomas de la enfermedad llamé al centro de salud y les dije que tenía tos, fiebre, que había perdido el olfato.... Era cuando todo estaba cerrado ya. No me atendían en persona ni me mandaban al hospital. Hasta que el día 20 me encontré peor y el médico me dijo que cogiera un taxi y me fuera a Urgencias del Hospital General de Alicante. Recuerdo que bajé a la farmacia con mi mujer, compramos una mascarilla a 8 euros y utilicé unos guantes de fregar para subir al taxi y no contagiar. En el hospital me hicieron la prueba. Di positivo y me ingresaron. Tenía 63 años.

Y a los pocos días, a la Unidad de Cuidados Intensivos. ¿Qué recuerda de aquellos momentos?

Nada. El día 23 de marzo empeoré y me dijeron que me llevaban a la UCI. A partir de ahí no recuerdo nada. Permanecí allí ingresado 101 días y pasé de todo: varias neumonías bilaterales, bacterias, fallos renales, pulmonares, derrames estomacales. Mi estancia allí es como una historia de terror. De hecho, de lo poco que recuerdo son 7 u 8 delirios que tuve por la medicación. En uno de ellos recuerdo que caía en manos de un grupo terrorista que me quitaba los órganos y mandaba a mi familia mi cuerpo en un ataúd. Llegué a ver mi propio sepelio. Cuando mi familia pudo empezar a venir con el levantamiento de las restricciones, me traían música y audios de mis amigos. No recuerdo nada, aunque los médicos dicen que respondía a esos estímulos. El 10 de junio fue mi primera interacción consciente con mi mujer. Me dijo que llevaba 90 días allí ingresado y no la creí, le dije que estaban todos locos. El 24 de junio, el día grande de todos los alicantinos, me quitaron la cánula de la traqueotomía y por fin pude empezar a hablar por mí mismo. Fue un día muy especial.

¿Cómo fueron estos meses para su familia?

Los primeros meses nadie pudo venir a verme. Imagínate. Estaban en casa y recibían una vez al día la llamada de un médico que les explicaba cómo estaba y cómo mi situación se iba complicando. Les llegaron a decir varias veces que tuvieran todos los papeles preparados porque me iba.

¿Tenía factores de riesgo para enfermar?

Que va, era una persona muy sana y estaba en forma porque hacía ejercicio regularmente. Precisamente los médicos me dijeron después que mis buenas condiciones físicas son precisamente las que me han permitido salir de esta.

De la UCI pasó a planta, donde estuvo cinco semanas y de ahí al hospital de San Vicente para seguir con la recuperación. ¿Le quedan secuelas?

Sí, físicas y psicológicas. El lado izquierdo del cuerpo está un poco desajustado. Las manos las tengo siempre frías y con un poco de artrosis. Sin embargo, las mayores secuelas están a nivel pulmonar, por la fibrosis que generó el virus. Continúo en seguimiento con el servicio de Neumología y ya puedo caminar 6 ó 7 kilómetros sin fatigarme. Todo lo que se dice del covid persistente es cierto y yo soy un ejemplo. Año y medio después aún sigo con secuelas.

¿Y qué hay de las secuelas psicológicas?

Me han quedado miedos. Después de tantos meses en el hospital, tienes miedo a no tener en casa la ayuda de un médico o un enfermero. Miedo a quedarte solo, a no poder respirar. Hay momentos en los que creo que me voy a ahogar. También tengo episodios de ansiedad y también miedo al estigma, a quedarme arrinconado y en una situación de debilidad social.

¿Cómo se van superando estos miedos?

Por mi empleo estaba acostumbrado a trabajar en equipo y a manejar diferentes situaciones de presión. Trabajo cada uno de mis miedos. He hecho una lista en una libreta y los voy tachando.

¿De ahí surge la idea de escribir un libro?

Sí, y la de abrir cuentas en las redes sociales para explicar mi experiencia y decirle a la gente que se puede salir de esta.

¿Qué le pregunta la gente?

Mucha gente me escribe por familiares o amigos que han pasado la enfermedad y se están recuperando y tratando de superar todas esas secuelas que quedan después de pasar la enfermedad. Me preguntan por la rehabilitación y por cómo superar algunos aspectos. Obviamente, ellos tienen a sus médicos, pero no es lo mismo que te hable alguien que ha pasado la enfermedad.