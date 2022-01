El parking del Hospital General de Alicante restituye temporalmente los bonos a la espera de negociar

Los abonos para empleados del Hospital General que fueron cancelados sin previo aviso por la empresa gestora hace unos días vuelven a estar disponibles, al menos de manera temporal. Una primera reunión de la comisión de seguimiento de la concesión -integrada por representantes de la adjudicataria, del Hospital y de los Servicios Centrales de la Generalitat- sirvió para que la administradora del aparcamiento revirtiese la situación a la espera de nuevas negociaciones que permitan acercar posturas.

El pasado 26 de diciembre, el personal del centro hospitalario se encontró a su llegada al aparcamiento una serie de carteles que anunciaban el fin de las bonificaciones para empleados y les advertía de que, a medida que caducasen sus bonos, tendrían que pagar cuatro veces más por estacionar sus vehículos. La Junta de Personal no tardó en reaccionar ante la indignación de los trabajadores y advirtió a la gerencia del Hospital que, de no tomar cartas en el asunto, convocarían movilizaciones. Ahora, esta amenaza se encuentra un paso más cerca de hacerse realidad ya que, a pesar de que la mediación de Sanidad ha permitido que los trabajadores sigan gozando de las bonificaciones, la empresa alega que esta situación no le resulta rentable, y exige que la Generalitat -la titular del contrato de concesión- le autorice a subir los precios de los mismos.

Se espera una batalla larga

Ninguna de las partes augura una pronta solución al conflicto: el personal no aceptará una subida de los abonos y asegura que, de producirse, convocará movilizaciones. Rosa Queijas, secretaria general de UGT en el hospital alicantino, asegura que, desde la Junta de Personal, no cesarán en su empeño «por tener aparcamiento en las mejores condiciones y sin precios abusivos» y advierte de que «si tras la reunión del día 10 no se llega a acuerdo satisfactorio iniciaremos movilizaciones».

Por su parte, Sanidad se muestra cauta de cara a las negociaciones. Admiten que no se pueden tomar decisiones que afecten al precio de manera unilateral pero aseguran que harán todo lo posible para satisfacer las necesidades de todas las partes del conflicto. Desde el hospital también aseguran que, en este mes de enero, volverán a convocar la comisión de seguimiento de la concesión para tratar de negociar con la empresa adjudicataria.

La indignación del personal viene motivada por la intención de la gestora del aparcamiento de cuadruplicar el precio del servicio para el personal del Hospital General. Hasta ahora, los más de 4.000 miembros de la plantilla tienen la posibilidad de estacionar sus vehículos a un precio bonificado de 14 céntimos la hora gracias a unos abonos que permiten hacer uso del parking durante unas 168 horas por apenas 24 euros. Sin embargo, la intención de la empresa es suprimir estos abonos y sustituir las tarifas por un importe fijo: el personal tendrá que hacer frente a una tarifa de 57 céntimos la hora. Además, el personal adscrito a servicios externos -como el de limpieza y seguridad que dependen de una subcontrata- no tiene derecho a acceder a estas bonificaciones, a pesar de desempeñar su función del mismo modo que el personal sanitario. El precio para los usuarios no trabajadores será de 1,50 euros por hora.