Una bolsa de aire gélido del norte de Europa devuelve el invierno con una caída de 8º en las temperaturas de Alicante

Y de repente, el invierno. La entrada en la provincia de una bolsa de aire gélido del norte de Europa a partir de este miércoles va a provocar una drástica bajada de las temperaturas de hasta ocho grados, tanto en las máximas como en las mínimas en todos los municipios alicantinos, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Así, en la costa el termómetro caerá a uno o dos grados sobre cero, y no subirá de los 14 grados en las horas centrales del día. En el interior llegarán las heladas y el «mercurio» no rebasará los 10 grados de máxima. Una situación más próxima al invierno que al ambiente primaveral con el que la provincia de Alicante despidió el año. Desaparecen por completo las nieblas y el frente frío -que no llegará, sin embargo, acompañado de lluvias y nieve- se prolongará hasta el domingo, cuando de nuevo volverá el anticiclón, según explica Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante. Este lunes ya se notó el frío, sobre todo matinal, y se formaron bancos de niebla que redujeron la visibilidad a 500 metros en zonas como el entorno del aeropuerto de Alicante-Elche, aunque la terminal operó con normalidad, a diferencia de lo ocurrido el pasado 30 diciembre por la tarde/noche, cuando hubo desvíos y cancelaciones.

En cuanto al ambiente «primaveral» de los últimos días de diciembre, en el que hubo noches en Alicante donde no se bajó, incluso, de los 17 grados, Jorge Olcina señala que «si esta situación totalmente anormal se produjera en julio hablaríamos de una ola de calor». La sentencia de Jorge Olcina, director del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, revela, por otro lado, que la provincia de Alicante, sobre todo la franja litoral, ha registrado el comienzo de invierno más cálido de los últimos diez años, dentro de una tendencia que se viene produciendo desde el año 2000, pues desde entonces todos los inviernos han sido, en general, cálidos. «La entrada de aire tropical marítimo muy cálido, producto del cambio climático, posibilita que los inviernos sean cada año más suaves y aceleren su carácter primaveral con temperaturas más propias de finales de abril, que no de diciembre o primeros de enero», subraya Jorge Olcina. Año Nuevo que casi parece verano Por otro lado, el primer avance climático de 2021 indica, según la Agencia Estatal de Meteorología, en este sentido, que el año fue muy cálido en la provincia de Alicante con una temperatura media de 0,4º superior a la del promedio climático normal. El decimoctavo más caluroso desde 1950, pero en el marco de un calentamiento que se observa más acusado desde 2010. La precipitación registrada en 2021 hasta el pasado 16 de diciembre fue 516.3 l/m³, que es un 1% superior que la del promedio climático del periodo 1981-2010 (510.7 l/m³). Los fenómenos más significativos del año fueron las nevadas provocadas por la borrasca Filomena y la posterior ola de frío que afectó a las zonas que permanecieron durante días con el suelo cubierto de nieve en la segunda semana del mes de enero, y la ola de calor que se produjo los días 12 al 15 de agosto, con récord de temperatura máxima en muchos observatorios. Hubo varios episodios de lluvias torrenciales, pero en general de menor escala y duración que años anteriores. Los más significativos se produjeron entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre. Fuera del verano destacado el episodio anormalmente cálido de los días 28 y 29 de enero, cuando se llegaron a rozar los 30º en el observatorio de Alicante. El cambio climático estira los veranos en Alicante hasta finales de octubre Villena ha llegado a alcanzar los 25 grados El fenómeno conocido como inversión térmica ha dejado estos últimos días temperaturas récord en el interior de la Comunidad Valenciana, con un pico de 26,1 grados en Chelva (Valencia) el domingo y registros históricos para diciembre en Villena y Vilafranca del Cid (Castellón). Estos dos últimos observatorios llegaron a marcar 25,3 y 23,5 grados, respectivamente, el día 31. Para Villena es su temperatura más elevada en diciembre durante los últimos 40 años, superando los 25 grados del 1 de diciembre de 1979. Villena marcó 24,5 grados el día de Año de Nuevo, casi récord, al no superar los 26º del 29 de enero de 2021, un mes también caluroso. 4 La niebla volvió pero no causó problemas Los bancos de niebla, esta vez mucho menos intensos, que a finales de la semana pasada, volvieron aparecer ayer en la provincia, sobre todo en la franja litoral. Se trata de niebla de advección, que se produce debido al avance de una masa de aire cálida sobre un Mediterráneo fresco, debido a que ahora es cuando la temperatura del mar es más bajas, entre 11 y 12 grados. La diferencia de temperatura entre el mar y el aire posibilita que la humedad contenida en la masa de aire se condense en su zona más próxima a la superficie marina. La brisa del mar la va a acercando a la tierra y lo engulle todo.