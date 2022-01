La falta de un centenar de trabajadores amenaza con colapsar la atención social en Alicante

El caos amenaza, aún más, la atención social en Alicante. El año 2022 ha arrancado con un centenar de trabajadores menos en la Concejalía de Acción Social, que dirige Julia Llopis, después de que los contratos de los interinos venciesen el pasado 31 de diciembre y el bipartito de PP y Cs no haya conseguido, hasta la fecha, el visto bueno de Intervención para llevar a cabo de nuevo las contrataciones. Éste es uno de los problemas derivados de la no aprobación en tiempo y forma del Presupuesto municipal para 2022, donde se recogerá la partida necesaria para hacer frente al gasto. Desde la oposición, por otro lado, critican que el gobierno municipal no ajustase las cuentas de 2021, ahora prorrogadas, para dotarlas del dinero suficiente para poder mantener los puestos de trabajo.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, reconoció este lunes que todavía no existe el aval de Intervención, aunque se mostró optimista en lograrlo en los próximo días. «Estoy convencido de que va a ser posible llegar a una solución. Existe una absoluta predisposición por parte de Intervención, donde estaban terminando de estudiar la situación. Mientras tanto, no podemos proceder a la contratación sin la autorización del gasto», señaló Barcala, a preguntas de este diario, para admitir que, en este caso, tampoco se han cumplido los tiempos que tenía previstos: «Me hubiera gustado que la pasada semana hubiera quedado resuelto el asunto, pero espero que suceda en esta semana. Confío en una resolución en positivo». Si el bipartito no consigue el visto bueno del área de Intervención, todo apunta a que la contratación del centenar de interinos para el área de Acción Social se tendrá que posponer hasta después de la aprobación definitiva del Presupuesto, que se prevé para marzo. En la actualidad, la situación de los servicios sociales de la capital alicantina ya está más que tensionada. De hecho, desde los trabajadores explicaron este lunes que se están dando citas para mediados de este año, es decir, con unos seis meses de espera. A otros usuarios, que acuden a los centros sociales en busca de atención, se les está apuntando en una lista, sin fecha, a la espera de que se resuelva el problema con la plantilla, según otros trabajadores. «Dar citas sin saber cuándo se va a contar con los trabajadores no tiene sentido. Se les apunta y, cuando se normalice la plantilla, se les irá dando fecha en orden», añadieron otras fuentes de la plantilla municipal, que lamentan la falta de soluciones desde el Ayuntamiento: «Estamos ante una situación alarmante, no podemos olvidar el contexto socioeconómico en el que nos encontramos por la pandemia». La amenaza de un mayor colapso sobre los servicios sociales municipales ha evidenciado que la firma del Contrato Programa entre el Ayuntamiento y la Conselleria de Políticas Inclusivas no ha servido, por el momento, para dar estabilidad a la plantilla social. Desde Compromís aseguran que «Alicante es el único municipio que se permite el despido de más del 60% de la plantilla a pesar de tratarse de un servicio esencial». Y el Presupuesto no irá a Junta hasta mediados de mes

El proyecto del Presupuesto municipal para este 2022 no pasará por Junta de Gobierno, como mínimo, hasta finales de la próxima semana, según reconoció este lunes el alcalde, Luis Barcala. «Calculo que para finales de la semana que viene», señaló el regidor. La aprobación del borrador por parte del bipartito será el pistoletazo de salida a la tramitación, al abrir el plazo de enmiendas previo a su paso por la Comisión de Hacienda y el Pleno, para su visto bueno inicial.