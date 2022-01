Dos semanas después de que el bipartito haya cerrado su proyecto del Presupuesto de Alicante para 2022, enviando el documento pactado por los socios a fiscalizar por el área de Intervención, el grupo municipal de Vox ha trasladado sus peticiones para desbloquear las cuentas, que deberán abordarse en la fase de enmiendas o con promesas por parte del gobierno municipal de cara a financiar con remanentes. Se trata de quince puntos, que no se salen de las exigencias habituales de la formación ultra. Desde la formación aseguran que la mayoría de exigencias serían a financiar con remanente de tesorería, por lo que no condicionarían en exceso el borrador impulsado por el ejecutivo local.

Entre las peticiones de Vox destacan un aumento del presupuesto del área de Familia (300.000 euros); una reducción del gasto considerado «ideológico», en alusión a las áreas de Cooperación Internacional, Inmigración e Igualdad (todas ellas en manos de Ciudadanos), y una campaña de concienciación sobre «violencia intrafamiliar» (30.000 euros).

Por otro lado, Vox también pide una oficina móvil del Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía (SAIC) para las partidas rurales (80.000 euros), estudios sobre la Comisaría de la Policía Local en la Zona Norte, para un centro social en el PAU 1 y sobre titularidad vías y caminos de las partidas rurales, una nueva convocatoria del bono gastronómico (con 500.000 euros de presupuesto) y del bono comercio (500.000 euros), un programa para jóvenes de acceso a primera vivienda (con 2,5 millones de euros), un programa de reducción de la «brecha digital» (con 300.000 euros), un estudio del Plan Integral de la Zona Norte, la finalización del Paseo de la avenida de Niza y ayudas a la escolarización 0-3 años (con 400.000 euros), además de la puesta en funcionamiento de centros comunitarios en partidas rurales y un «impulso» a la carrera profesional de la plantilla municipal.

El bipartito de Barcala decidió hace dos semanas mandar el proyecto del Presupuesto a Intervención antes de cerrar un acuerdo público con algún grupo de la oposición. El ejecutivo de Barcala necesita que al menos una formación se abstenga para sacar adelante las cuentas para este año. Hasta la fecha, todo apunta que el acuerdo más próximo puede darse con Vox, que ha desbloqueado los anteriores Presupuestos del bipartito, o con el PSOE, que ya se abstuvo el pasado año.

Según el portavoz municipal de Vox, Mario Ortolá, su grupo "ha venido a la política para dos objetivos principales: el primero es ser útil a los alicantinos encaminándonos a un modelo que beneficie realmente al ciudadano y alejado de la vieja política que lo único que hace es entorpecer la vida diaria del ciudadano de a pie; el segundo es alejar a la izquierda y a sus políticas de creación y reparto de miseria de la gestión de la ciudad".

Por otro lado, Ortolá critica el retraso del bipartito con el Presupuesto, que de nuevo no se ha aprobado en tiempo y forma: "No entendemos por qué, ya metidos en enero, seguimos sin conocer el contenido de las cuentas municipales para 2022 cuando públicamente el alcalde se comprometió a tenerlas aprobadas, al menos inicialmente, al final de 2021. Muchos de nuestros municipios vecinos tienen aprobados sus presupuestos y aquí, en la capital de la provincia, seguimos a ciegas y llegando, de nuevo, tarde". Ortolá lamenta que, de nuevo, "los alicantinos volverán a tener que esperar a marzo o a abril para tener sus presupuestos aprobados y eso es algo que una ciudad de la importancia de Alicante no se puede ni se debe permitir".