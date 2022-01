Compromís carga contra Barcala por la falta de diálogo con el Presupuesto de 2022

La decisión del bipartito de Alicante se cerrar el proyecto del Presupuesto de 2022, enviándolo a Intervención, sin cerrar un acuerdo con ningún grupo de la oposición supone para Compromís una "irresponsabilidad" del alcalde, Luis Barcala, por "pretender aprobar las cuentas sin dialogar ni negociar".

Desde el grupo municipal de Compromís se reclama al ejecutivo municipal de PP y Cs a "reabrir el proceso de diálogo y negociación sobre los presupuestos municipales", que se inició a finales del pasado mes. Desde la coalición insisten en que los grupos de la oposición "ni siquiera conocen el contenido de la propuesta presupuestaria". El portavoz de Compromís, Natxo Bellido, subraya que su formación pasó un documento con 25 propuestas del que "todavía" no tienen "ninguna respuesta por parte del bipartito, lo que vuelve a ser un desprecio a la labor de oposición constructiva que trata de realizar aportaciones necesarias y positivas a los presupuestos municipales”.

Desde Compromís se considera que, de nuevo, el primer trimestre del año va a resultar "muy difícil" para el equipo de gobierno, "dado el retraso en los presupuestos y el despido de más de 100 personas de las concejalías de Acción Social e Igualdad que nuevamente deja en estado de máxima precariedad la atención social a las personas más vulnerables". “Y ante esto, - ha declarado Bellido- Barcala elige para no dialogar, no negociar, no reconocer la realidad, echar la culpa a los demás y no hacer autocrítica".

El alcalde, para la formación progresistas, "opta por no ejercer de forma responsable la gestión municipal, y esto tiene consecuencias muy negativas para una ciudad que necesita unos buenos presupuestos que se aprueben pronto y puedan dar respuestas a la actual crisis y los retos de futuro de la ciudad". La ciudad, según Bellido, -2necesita que el alcalde controle y tome decisiones al respecto de las áreas que gestiona Llopis y que son un absoluto caos y fracaso en la gestión”.

Por eso, desde la coalición progresista se plantea que el bipartito aproveche los días que estará el texto presupuestario en Intervención, a donde a diez días de terminar el pasado 2021, para "reanudar las negociaciones con los grupos de la oposición e informar de su contenido". Como ha advertido Bellido, “si la posibilidad de intervenir y realizar aportaciones presupuestarias se circunscribe a las enmiendas de la Comisión de Hacienda mostrará la nula voluntad del PP de negociar y llegar a acuerdos". "Esto, o todo es un paripé -como ya lamentó el socialista Francesc Sanguino, al que están jugando el PP y sus socios de la ultraderecha, para acabar anunciando un pacto con recortes en las áreas que afectan a la igualdad de género, la cooperación internacional y las políticas LGTBI, con lo incomprensible e injustificable silencio de Ciudadanos", según Bellido, quien espera que "no sea así y que Barcala y su gobierno dejen de marear con declaraciones a la prensa alejadas a la realidad y abran un proceso de negociación, claro, transparente y en la que nos puedan aclarar cuáles de las 25 propuestas que las hemos presentado Compromís están dispuestos a asumir”.