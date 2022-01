Los vecinos de Alicante impulsan el recurso ante el Supremo por el ruido en Castaños

Los vecinos del Centro Tradicional de Alicante, pese al reciente varapalo de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que tumbó por falta de legitimidad el fallo que obligaba al bipartito de PP y Ciudadanos a reducir el ruido en el entorno de Castaños, no cejan en su empeño para que se implante una zona acústicamente saturada (ZAS) en el entorno de Castaños, tal y como dictó un juzgado de la ciudad de Alicante en primera instancia. La asociación de vecinos ha iniciado el trámite para presentar el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, con el registro del escrito de preparación, que supone en la práctica un primer paso del proceso.

En el escrito elevado al Tribunal Superior de Justicia se defiende que «las asociaciones de vecinos como personas jurídicas que defienden intereses colectivos son susceptibles de ser titulares de los derechos fundamentales contemplados en los artículos 15 y 18 de la Constitución Española, actuando en defensa de derechos de naturaleza personalísima de sus asociados, y con ello sí pueden demandar en nombre de los mismos los derechos fundamentales que se reclamaron a través de una demanda de vulneración de derechos fundamentales». El contrario a este argumento fue el esgrimido por el TSJCV para estimar íntegramente el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Alicante y las representaciones procesales de Hisema Ocio SL y la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (ALROA), contra la sentencia que condenaba al gobierno municipal de PP y Cs a poner en marcha una ZAS con medidas para reducir el ruido en Castaños y otras diez calles del Centro Tradicional de Alicante.

En la sentencia del TSJ, que ahora pretenden recurrir los vecinos, los tres magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ, sección primera, entendían que una asociación de vecinos no puede ser titular de derechos fundamentales vulnerados. Es decir, entra en la forma, no en el fondo del asunto: «Es un hecho que la actora es una asociación, y como tal, persona jurídica, y que sus socios no son personas físicas sino una pluralidad de comunidades de propietarios (...). Si como hemos dicho en otras ocasiones las comunidades de propietarios no pueden ser titulares de derechos personalísimos como son precisamente los invocados -integridad física y moral, intimidad personal y familiar, e inviolabilidad del domicilio-, menos puede serlo un ente asociativo cuyos miembros son precisamente una pluralidad de comunidades de propietarios». Unos días antes del auto contrario a los intereses de los vecinos del entorno de Castaños, se conoció la desestimación por parte también del TSJ de la reclamación de una comunidad de propietarios de la calle Artilleros que pedía lo mismo.

Un día después de conocerse el auto del TSJCV sobre la ZAS en el entorno de Castaños, el bipartito aseguró que, al margen de lo que digan los tribunales, aplicará medidas contra el ruido para no dejar a los vecinos «desamparados». El gobierno local señaló que estudiará propuestas como reducir veladores, horarios y licencias o mejorar el aislamiento con toldos o un pavimento diferente.

El ejecutivo liderado por Barcala confirmó que implementará medidas en la zona, aunque sin más detalles, para mejorar la convivencia en el entorno de Castaños, subrayando que el auto favorable a sus intereses (a la espera de recursos) no cambiará la hoja de ruta prevista. «Vamos a hacer lo mismo que íbamos a hacer con la sentencia. Con un auto a la inversa habríamos hecho lo mismo. No vamos a dejar desamparados a los vecinos. Que la sentencia sea favorable nos da juego para llegar a acuerdos más beneficiosos para todos al no tener esa presión», señaló el portavoz adjunto del bipartito y edil de Medio Ambiente, el popular Manuel Villar, quien apuntó que ya se está ultimando el informe encargado a una consultoría, que se anunció ya en el mes de mayo: «Estamos acabando de tomar las mediciones. Lo esperamos para finales de diciembre o primeros de enero. Ese informe propondrá soluciones y tendremos que verlas tanto con los locales como también con los vecinos, pero no sólo con las asociaciones demandantes».