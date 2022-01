Las fuertes rachas de viento -en Xábia han llegado a superarse los 80 km/hora- que barren la provincia desde anoche tienen amainar y según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología y el Laboratorio de Climatología serán ya una anécdota a la hora que comiencen las cabalgatas de los Reyes Magos en su recorrido por calles y plazas de los municipios alicantinos en la tarde/noche más mágica del año. La Aemet prevé que a partir del las 12 de este miércoles la intensidad del viento para dar paso a una jornada fría pues el termómetro va a bajar debido a la entrada de ese frente polar que hasta el domingo nos devuelve al invierno. La influencia de una masa de aire polar sobre España pone este miércoles en alerta a once comunidades y a la ciudad autónoma de Melilla, tres de ellas (Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana) en nivel naranja (riesgo importante) por temporal marítimo. En la franja costera de la provincia las temperaturas mínimas caerán a los dos grados la próxima madrugada y en el interior se producirán heladas. Una situación que, no obstante, no durará mucho, ya que el domingo vuelve el anticiclón y los 20 grados en las horas principales del día. Hoy, la Vega Baja será la comarca donde más tarde desaparezca el viento fuerte.

Según informa en su página web la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) la alerta naranja en el archipiélago Balear es por viento de fuerza 7 a 8 en el litoral de Menorca y olas de entre 3 y 5 metros, acompañado de rachas fuertes de viento de 70 a 80 kilómetros por hora en todas las islas. En Cataluña hay alerta naranja por viento de hasta 100 kilómetros por hora y olas de dos a tres metros en el litoral norte y además hay aviso amarillo (riesgo) por lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado posiblemente acompañadas de tormenta, nevadas de hasta 15 centímetros de espesor y temperaturas de hasta -8 grados en el Pirineo leridano. La Comunidad Valenciana ha activado la alerta naranja por viento de hasta 100 kilómetros/hora en el litoral norte de Castellón y en el interior de esa misma provincia la alerta amarilla es por nevadas de hasta 2 centímetros de espesor por encima de los 1.0000 metros, así como por temporal marítimo en las costas alicantina y castellonense. En Andalucía la alerta amarilla se activa por rachas de Poniente de hasta 70 kilómetros por hora en Almería y temporal de fuerza 7 en la costa granadina, mientras que en Aragón se esperan nevadas por encima de 1.000 metros y acumulaciones de hasta 10 centímetros de espesor, así como viento fuerte en Teruel y en el en el Pirineo oscense, donde además se rondarán los -8 grados. Asturias está en alerta amarilla por nevadas en Picos de Europa, al igual que ambas Castillas, donde se esperan espesores de hasta 5 centímetros de nieve en 24 horas por encima de los 1.200 metros y en la Comunidad de Madrid también se ha activado el nivel amarillo por nieve en la sierra con acumulaciones de hasta 8 centímetros en 24 horas. En Murcia hay nivel amarillo por viento fuerte de hasta 70 kilómetros por hora; Navarra tiene aviso por nevadas intensas a partir de los 1.100 y los 1.200 metros y menos intensas por encima de los 700 metros en el interior y en la ciudad autónoma de Melilla está activada la alerta por vientos costeros de fuerza 7. La Aemet avisa de que con la alerta naranja existe riesgo meteorológico importante, con cierto grado de peligro para las actividades usuales, y con la amarilla no existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad concreta