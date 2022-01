Sin datos de los sonómetros del Centro Tradicional desde que el TSJ tumbó la sentencia del ruido

Imposible conocer el ruido, en cifras, de estas fiestas navideñas en el entorno de Castaños. El portal web habilitado por el Ayuntamiento de Alicante, para recoger los datos registrados por la veintena de sonómetros repartidos por las principales calles de la zona de ocio del Centro Tradicional, no ofrece información desde el pasado 17 de diciembre, justo un día después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) firmara el fallo que tumba la «sentencia del ruido», que obligaba al bipartito a poner en marcha una Zona Acústicamente Saturada (ZAS) entre las calles San Ildefonso, Castaños, López Torregrosa, Artilleros, Rambla, Pascual Pérez, Teatro, Teniente Álvarez Soto, Bailen, Gerona y San Francisco. El fallo de finales de año estimó íntegramente los recursos de apelación interpuestos por el Ayuntamiento de Alicante y las representaciones procesales de Hisema Ocio SL y la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa).

Los últimos datos que están a disposición de la ciudadanía son los del pasado 16 de diciembre. Desde esa fecha, resulta imposible conocer los decibelios registrados en el portal municipal. Es decir, durante los días grandes de las fiestas navideñas, incluida la «Tardevieja».

Desde la Concejalía de Medio Ambiente, encargada de la gestión de los sonómetros que se instalaron en las calles a petición de los vecinos durante el gobierno del tripartito de izquierdas, alegan que se trata de una cuestión «técnica», ya que, según señalan, «se está haciendo un cambio de plataforma informática». Con todo, desde el área que dirige Manuel Villar sostienen que los datos de las últimas tres semanas, ahora ocultos, están registrados y que estarán a disposición de los vecinos «a partir de la próxima semana». La dificultad de acceder a los datos no es nuevo, ya que en otras ocasiones se han producido problemas técnicos en el sistema puesto en marcha para obtener medidas reales de los niveles de ruido durante las 24 horas del día, con el objetivo de conocer en qué zonas y momentos se registran los picos y si estos superan o no los umbrales establecidos en la normativa vigente para el descanso.

La decisión del alto tribunal autonómico de revocar la conocida como «sentencia del ruido» no valoró si las cifras registradas vulneran los límites. El alto tribunal se limita a fallar que la Asociación de Vecinos del Centro Tradicional «no puede ser titular de los derechos fundamentales que se han estimado vulnerados en sentencia por tratarse de una asociación integrada a su vez por una pluralidad de comunidades de propietarios. Ese fue el argumento que utilizaron los tres recurrentes al acudir al TSJCV.

En la sentencia, «la Sala, a la vista de las alegaciones de las partes y tras el estudio de las actuaciones en la instancia, ya anticipa la estimación íntegra del recurso de apelación interpuesto tanto por el Ayuntamiento de Alicante, como por las representaciones procesales de Hisema Ocio SL y la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (ALROA), por acogerse favorablemente su motivo de impugnación de la sentencia de instancia -motivo, no obstante, expresado en términos diferentes en cada caso- por entender que, en definitiva, y frente a la conclusión alcanzada por la Juzgadora a quo, la recurrente no puede ser titular de los derechos fundamentales que se entendieron vulnerados en la sentencia apelada, y ello por tratarse de una asociación integrada a su vez por una pluralidad de comunidades de propietarios, cuestión que no fue resuelta en sentencia a pesar de ser así planteada en trámite de conclusiones -en este caso sólo por el Ayuntamiento de Alicante, pues las otras apelantes no se personaron sino con posterioridad al dictado de la sentencia».

En primera instancia, la juez alicantina exigió hace dos años al equipo de gobierno de Alicante a establecer las limitaciones y medidas necesarias para la recuperación en la zona de los niveles sonoros previstos por la normativa. Según esa primera sentencia, ahora revocada por una cuestión formal, en las mediciones de ruido realizadas en la zona de forma se sobrepasó en casi un millar de ocasiones los 65 decibelios.

En las once calles afectadas se concentran unos 150 locales de ocio que dan trabajo. La sentencia del TSJCV es recurrible ante el Tribunal Supremo. La representación jurídica de los vecinos ya ha iniciado los trámites para llegar hasta el Supremo, alegando que «las asociaciones de vecinos como personas jurídicas que defienden intereses colectivos son susceptibles de ser titulares de los derechos fundamentales contemplados en la Constitución».