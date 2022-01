Vox lanzó antes de Navidad una llamada para animar a los ciudadanos a no usar la mascarilla ante la decisión del Gobierno de obligar a su uso en exteriores y lo hizo con un hashtag “#YoNoMeLaPongo” y unas fuertes declaraciones de una de sus representantes, la alicantina Macarena Olona. La diputada de Vox en el Congreso, se mostró especialmente crítica con esta medida, llegando a afirmar que las decisiones del Ministerio de Sanidad “carecían de base científica”.

Las críticas contra Olona se desataron ayer, cuando apareció en la Cabalgata de los Reyes Magos de Alicante en una fotografía en la que se la puede observar usando mascarilla a pesar de haber instado a la población a hacer lo contrario.

“Es un auténtico ejercicio de tiranía”, llegó a espetar Olona ante los periodistas en los pasillos de la Cámara Baja, obviando las especificaciones de distancia interpersonal en espacios abiertos que recordó la propia Carolina Darias, responsable de la cartera de Sanidad. ""La obligatoriedad de la mascarilla en exteriores es temporal, el tiempo imprescindible hasta que la situación mejore", recalcó la ministra.

¡Feliz noche de Reyes a todos! Ya están aquí ❤️ pic.twitter.com/wDxAZgHIK0 — Macarena Olona (@Macarena_Olona) 5 de enero de 2022

El movimiento “#YoNoMeLaPongo” propuesto por la formación verde se iniciaba así en Twitter como reacción a las medidas sanitarias tomadas ante el último repunte de coronavirus y sus nuevas variantes. La interpretación literal de la obligatoriedad del uso de la mascarilla, sin tener en cuenta las excepciones subrayadas por el propio Ministerio de Sanidad, sirvió a Vox para dar un empujón a su hashtag y reforzar un ambiente polarizado entre los españoles y españolas contrarios o no a la decisión tomada por el Gobierno. En este sentido los mensajes contra lo que muchos consideran una manifestación de hipocresía no se han hecho esperar: “La que no se iba a poner mascarilla… Estos de Vox mucho piqui piqui y poco de todo”, afirma un usuario. Algunos directamente citan el tweet preguntando “qué haces con bozal” en referencia al término despectivo que utiliza su partido para nombrar a la mascarilla.

Existen dos excepciones para no usar la mascarilla en exteriores: la práctica individual de deporte al aire libre y estar en espacios naturales que permitan guardar una distancia de 1,5 metros con otras personas.