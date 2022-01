Sanidad acelera la vacunación de los personas de entre 50 y 59 años ante el incremento de ingresos en las UCI

Sanidad ha decidido intensificar la administración de la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus citando a mayores de 50 años incluso este domingo. «La campaña de inmunización se va a mantener activa tanto este viernes como durante el fin de semana, y la semana que viene se retomará también la vacunación pediátrica en los centros escolares», subrayan desde el departamento que dirige la consellera Ana Barceló.

Este domingo en concreto, el Hospital General de Alicante va a seguir vacunando a personas siempre previamente citadas mediante sms, y el sábado se mantiene también la actividad vacunal tanto en este departamento de salud como en los del Hospital de la Vila Joiosa, el Hospital de Sant Joan y el Hospital General Universitario de Elche. «Una vez se haya completado la inmunización de estas personas de 50 a 59 años, Sanidad comenzará a citar a los mayores de 40 para administrarles también la dosis extra», añaden.

«El perfil del ingresado es un varón de 55 a 65 años y patologías previas»

El ritmo de vacunación de la Comunidad en las terceras dosis, para el último grupo de edad incorporado de 50 a 59 años, la sitúa la cuarta autonomía por la cola según el último informe del Ministerio de Sanidad. En este sentido, desde la conselleria concretan que estas dosis se han adelantado en algunos departamentos de salud por las particularidades de la población, el perfil de los pacientes y su dispersión geográfica, como es el caso de Elda, Orihuela y Sant Joan. «El resto comenzarán con este grupo de edad a partir de la próxima semana», precisan desde Sanidad.

Médicos que trabajan a pie de UCI, en las unidades de críticos de los hospitales de Alicante y Elche, coinciden en señalar que el actual perfil del ingresado por coronavirus se centra precisamente entre mayores de 55 años sin tercera dosis y con alguna patología previa o enfermedad de base, como pueda ser la obesidad o problemas respiratorios graves, aunque todavía no han percibido un aumento en el volumen de afectados. «El cambio introducido por la variante ómicron sobre el perfil mayoritario en las UCI es, en síntesis, la disminución de ingresos, y más de la mitad son varones a partir de 55 años de edad y algún grado de obesidad», señala José María Núñez desde el Hospital de Elche.

Impacto

El catedrático y especialista en enfermedades infecciosas, Félix Gutiérrez, jefe de Medicina Interna en Elche, alerta de que lo esperable es que la variable ómicron empiece a predominar sobre la delta, pero no tanto a nivel hospitalario. No obstante subraya que «no hay que pensar que ómicron es inofensiva y poco grave, porque las enfermedades de base pueden tener consecuencias». Los últimos días están ingresando en planta una media de cuatro personas con neumonías, entre otras afecciones. «No podemos confiarnos de que ómicron sea más leve y no tenga impacto», insiste.

Coincide en que la mitad de los ingresados tienen entre 55 y 65 años que, aunque vacunados, les falta la tercera dosis y presentan alguna descompensación por otra enfermedad. Los menores de 50 años en el Hospital de Elche suponen una pequeña proporción entre el conjunto de ingresos, aproximadamente un 10%, y son personas tanto inmunizadas como no.

«La tasa de ingresos no se ha disparado pero puede subir en semanas»

El responsable de enfermedades infecciosas en el Hospital de Sant Joan, Pachi Jover, también concentra entre los mayores de 50 y la década de los 60 años la mayoría de los ingresos, pero sopesa que todavía es mayoritaria la proporción de los infectados por la variante delta. «Quizá en unas semanas veamos el cambio», valora.

Desde la UCI del General de Alicante, José Miguel Mataix añade al perfil de los ingresados a pacientes extranjeros procedentes de países con menores índices de vacunación, sin perder de vista tampoco a vacunados que padecen alguna patología previa. El doctor lamenta profundamente que siga habiendo a su vez no vacunados que, una vez ingresados, se excusan indicando que les daba miedo que les sentara mal la dosis.

Precisamente, para captar a esta población, Sanidad ha implantado la vacuna sin cita, exclusivamente para estos casos.