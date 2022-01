Mar Masiá: «Probablemente en dos semanas veremos las consecuencias de las reuniones en Navidad»

Lleva meses al pie del cañón y hace unas semanas ni podía imaginar que la sexta ola estaría en los datos actuales, sino que era optimista. Apuesta por limitar los contactos sociales y por la mascarilla como principal aliada contra el virus.

¿Cuándo llegará el pico de la sexta ola de contagios?

Esta cuestión difiere bastante según áreas o vecindarios. La progresión de ómicron es rápida y acabará predominando, pero no todavía. En el departamento de Elche, por ejemplo, aún no hemos alcanzado el pico. Es probable que este mes aún sea duro, de muchas infecciones, y que tengamos muchos más ingresos estas próximas semanas hasta que completemos el mes de enero.

Mascarilla, distancia, ventilación... ¿Es importante seguir con estas medidas?

Es absolutamente necesario . Se ha demostrado que la vía principal de transmisión es la aérea, de los aerosoles, las gotas... y está claro que con mascarilla el riesgo de transmisión se reduce mucho. El problema es en cuanto no las usamos. Ese es el momento que tenemos riesgo y sobre todo fuera del ámbito de trabajo. Estamos viendo que casi todas las infecciones se producen en el ámbito social o domicilios.

¿Hacía falta alguna medida más para la vuelta al colegio?

Ahora la tasa de transmisión se ha disparado, casi se ha duplicado en poco tiempo. Es cierto que en el colegio, en tanto en cuanto se use mascarilla y se ventila, el riesgo es bastante bajo. Pero el problema lo veo en el espacio de ocio si no se está al aire libre o no hay ventilación, quitarse las mascarillas puede aumentar el riesgo. Esta variante se contagia mucho más, con más facilidad que la delta, y hay que tenerlo en cuenta.

¿Habría hecho falta alguna medida más antes de Navidad?

Lo que hasta ahora se ha demostrado que reduce mucho el riesgo es la mascarilla y creo que todo lo que implique quitar la mascarilla lo tiene. Yo sí hubiera sido partidaria de limitar el número de personas o el de burbujas para las reuniones estas Navidades, porque eso reduce mucho el riesgo. Cuantos más grupos diferentes, el riesgo de transmisión aumenta. Yo hubiera sido más estricta aunque es difícil de controlar en los domicilios. Si no, por lo menos haber sido más contundente en las recomendaciones, porque a pesar de los muchos contagios, ha habido manga ancha en la posibilidad de que se juntaran personas de diferentes ámbitos. Y lo vemos a ver. Probablemente en las próximas dos semanas veamos las consecuencias de todo esto.

¿Cuándo tendremos mejores noticias sobre el virus?

En unos meses estaremos mejor. Pero ahora toca restringir y volver a lo que no nos gusta, evitar al máximo los contactos sociales. Ómicron se transmite muy rápidamente, y la ventaja es que muy rápidamente vamos a alcanzar el pico de infecciones.

¿Y más ingresos?

Hace unas semanas no teníamos ingresos y ahora sí. Los pacientes se recuperan antes pero hay personas mayores que están graves. Hay una proporción también de ingresos que no están vacunados y han fallecido. Hay que tener la conciencia de que una parte de la población sigue estando en riesgo alto de tener complicaciones y fallecer. Y eso no ha calado en la sociedad porque parece que esta variante es menos virulenta. Pero depende de a quién le afecte.

¿Sin la vacuna la situación sería mucho más nefasta con esta variante?

Absolutamente. El año pasado a esta alturas estábamos como ahora, empezamos a subir y la gente que ingresaba eran pacientes que tenían neumonía grave, que se complicaba y muchos de ellos precisaban UCI y fallecían en algunos casos. Ahora en los vacunados no vemos esto. Hay mucha diferencia entre los vacunados y los no vacunados. Los no vacunados tienen un curso mucho más agresivo y vemos lo que teníamos el año pasado. Las vacunas han hecho diferencias entre unos y otros.

¿Qué opina de la reducción de cuarentena de los positivos de 10 a 7 días?

Hay que adaptarse a lo que tenemos en cada momento. Ahora hay una incidencia alta de nuevos casos que no ha habido otras veces y que aumenta de forma exponencial en cuestión de días. Realmente puede suponer un problema para atender las actividades laborales normales, tanto a nivel sanitario como otros ámbitos. Es cierto que después de una semana la posibilidad de contagio disminuye mucho pero no se anula. Por lo que hay que tener en cuenta que, a pesar de que la cuarentena se haya reducido, tenemos que extremar las medidas de precaución en los que se reincorporen y seguir llevando mascarilla.

¿Preocupa la aparición de la nueva variante HIU?

Aún no tenemos noticia de ella. Este virus tiene capacidad de mutación alta y ómicron es probable que acabe predominando entre todas. Hemos tenido coexistencia de más de una variante simultáneamente. Estamos analizando cada poco tiempo las cepas y tenemos información casi al día de lo que hay en cada momento. Aún no la hemos detectado. Si viene, habrá que estar preparados para afrontarla.