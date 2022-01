Trabajadores de prisiones alertan de la falta de protección ante las agresiones

El personal de los centros penitenciarios de la provincia de Alicante asegura sentirse «desprotegido» frente a las agresiones que sufren a manos de los reclusos y afirma que estos conflictos son mucho más habituales de lo que comúnmente se cree, ya que gran parte de ellos no se recogen en las estadísticas oficiales debido al protocolo actual. Por ello, reclaman varias modificaciones en el mismo para garantizar su seguridad.

Según los datos facilitados por la Administración General del Estado, en el año 2021 se produjeron -hasta el 30 de noviembre- 142 agresiones en los centros penitenciarios del país. Lo que supuso un descenso de los incidentes violentos con 34 casos menos que en 2020 y 81 menos que en 2019. Del total de agresiones registradas en 2021, 12 tuvieron lugar en la provincia de Alicante, lo que supone más de un 8% del total. Sin embargo, los sindicatos consideran que estas cifras oficiales no reflejan la realidad. Según el portavoz de Acaip-UGT, Joaquín Leiva, «solo se contabilizan las agresiones en las que se activa el protocolo», algo que «no siempre ocurre porque supone más quebradero de cabeza que beneficio, sobre todo si el incidente no ha sido grave».

Además, Leiva recuerda que «el protocolo no establece que exista una agresión si no se produce una lesión a consecuencia de la misma». Por ello, aunque reconoce que «muchos de los conflictos no producen lesiones físicas» advierte de «la tensión que supone trabajar en un entorno en el que eres insultado, menospreciado y atacado» lo que puede tener «importantes consecuencias psicológicas para el trabajador agredido».

«Urge modificar el protocolo»

El portavoz sindical considera que es urgente modificar el protocolo actual ya que el funcionariado de los centros penitenciarios se encuentra «completamente desprotegido». Como ejemplo ilustrativo de ello, Leiva explica una situación en la que un interno provocó un pequeño incendio en su celda para que acudiesen a socorrerlo, y esperó a los trabajadores parapetado con un arma de fabricación casera. Este caso, en el que se actuó para frenar la agresión y no hubo que lamentar heridos, no sería recogido por las estadísticas oficiales como agresión al no producirse lesiones físicas. Por ello, desde Acaip-UGT reclaman que «aquellas agresiones que son evitadas por la actuación de los trabajadores se contabilicen igualmente» puesto que «en muchas ocasiones estos actos no conllevan ningún tipo de consecuencias para el agresor», lo que provoca que «cuando otros internos ven que la actitud violenta no tiene consecuencias, aumente su nivel de exigencia y de agresividad, generando conflictividad en los diferentes módulos».

Leiva defiende además que «es imprescindible que los trabajadores de los centros penitenciarios sean considerados legalmente agentes de la autoridad, de forma que las agresiones contra ellos sean tipificadas como delitos». Según explica, «es imposible realizar una correcta labor de reinserción si no se propicia un ambiente de convivencia ordenado». Por este motivo, el portavoz sindical reclama «que no se olvide la función de vigilancia y custodia de los trabajadores penitenciarios» y que, para cumplir con ella, «se faciliten los medios materiales, humanos y jurídicos que sean necesarios» porque, en caso contrario, «es imposible cumplir el mandato de reeducación y reinserción».

Por otra parte, en cuanto a las reclamaciones planteadas por el funcionariado de los centros, fuentes oficiales consultadas por INFORMACIÓN aseguran que algunas de ellas, como la de que los trabajadores sean considerados agentes de la autoridad, podrían estar cerca de llevarse a cabo. Según afirman estas fuentes, está previsto que se apruebe este cambio de consideración puesto que existe actualmente un «consenso político» entre los distintos grupos con representación parlamentaria. Sin embargo, las mismas fuentes reconocen que este acuerdo extraoficial que mejoraría la seguridad del personal de los centros penitenciarios todavía no tiene definida una fecha para su oficialización.