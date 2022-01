Compromís reclama un plan de digitalización del comercio de proximidad en Alicante

El grupo municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante considera prioritario que el Presupuesto de 2022 "no vuelva a marginar" al comercio de proximidad, como la formación considera que ha ocurrido en las sucesivas cuentas del alcalde, el popular Luis Barcala. La coalición incluye entre las 25 prioridades que se entregarán al bipartito la convocatoria de ayudas a las asociaciones de comerciantes, que “debe servir para que los comerciantes puedan acceder a formación sobre la forma de digitalizar sus negocios y deben poder hacerlo de forma ágil y directa, a través de las asociaciones de comerciantes”, señala su portavoz, Natxo Bellido.

"El comercio de proximidad se encuentra desde hace tiempo en una situación muy delicada, y la pandemia y el aumento exponencial del peso de las empresas de comercio electrónico no han hecho más que agravar esta situación. Por eso desde Compromís consideramos que merece mucha más atención en los presupuestos dado que genera empleo estable, reporta una parte importante del PIB de la ciudad y da vida a nuestras calles y barrios, creando un entorno urbano seguro y amable. Por eso, ya es hora de que el PP entienda que el comercio no puede volver a ser el patito feo de los presupuestos municipales”, señala el edil. Las asociaciones de comerciantes -prosigue- "necesitan que desde las administraciones locales se colabore con ellas para impulsar la modernización del tejido comercial. Como ha recordado Bellido “se trata de dar armas a los comerciantes para poder competir en las reglas de juego que marcan los actuales hábitos de consumo y las tendencias que la pandemia no ha hecho más que afianzar”.

Asimismo, Compromís reitera la demanda de una nueva convocatoria del bono de comercio, con un importe de 400.000 euros y unas nuevas bases que sean consensuadas con las asociaciones de comerciantes "para asegurar el éxito y la utilidad de la convocatoria como elemento dinamizador de las compras en los comercios de los barrios de la ciudad".