Faltan al menos 800 profesores por covid pero solo 145 tienen baja médica

La ausencia de dos profesores por centro como consecuencia del covid ha hecho soportable la vuelta a clase en la provincia tras las fiestas navideñas, frente al temor inicial de un descalabrado mayor por las posibles bajas docentes.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacado la «normalidad» en el regreso a las aulas tras evaluar la situación junto a los consellers de Educación, Vicent Marzà, y de Sanidad, Ana Barceló, y ha recordado que el 77,8% de los docentes han recibido la correspondiente dosis de refuerzo vacunal, por lo que faltan uno de cada cuatro al haberse contagiado, en muchos casos, en las tres semanas antes de la tercera dosis.

Tal y como constatan los directores consultados por este diario en una veintena de colegios e institutos, así como la central sindical de enseñanza de CC OO en la totalidad de los centros de l’Alacantí-Les Marines, las faltas docentes suman al menos 800 aunque desde la Conselleria de Educación las limitan a las consignadas oficialmente y reducen la cifra a 145, el 0,6% del profesorado.

«Esa cifra es totalmente irreal porque lo que sucede es que, como el resto de trabajadores, una mayoría de docentes ausentes no han podido tramitar la baja todavía por la saturación de los centros de salud». Alfons Terol delegado de enseñanza de CC OO en l’Alacantí -Les Marines añade que el mismo sindicato de Sanidad ha solicitado a la conselleria que se tramiten las bajas con mayor agilidad, de forma online, mediante escaneado del DNI y el test de antígenos o la prueba PCR positiva que confirmen la ausencia del trabajador y pueda figurar de forma oficial, para tenerlo en cuenta en las sustituciones necesarias.

Sustituciones

Desde la Conselleria de Educación, con los registros de bajas oficiales, destacan que «el 99,4% del profesorado se ha incorporado a su puesto de trabajo sin incidencias», y que «ya se han incluido las bajas por covid en las listas de adjudicaciones para sustituciones, para que este martes estén cubiertas las bajas».

Son 704 las plazas que saca Educación para cubrir sustituciones en toda la Comunidad, y el sindicato CC OO alerta de que esta es la clave de que falten muchas bajas por covid, ya que aunque se cubrieran estas ausencias seguirá faltando profesorado.

Desde el STEPV añaden que es posible que no haya las sustituciones necesarias porque «si en siete días el profesorado ausente no presenta síntomas, se incorpora a trabajar y su plaza no será ofertada en las adjudicaciones de esa semana por falta de tiempo y el alumnado perderá una semana estas asignaturas».

Educación, por su parte, recalca que las sustituciones se pueden activar desde el momento en que el docente comunica a su centro que los servicios médicos le han confirmado que es positivo al covid, «porque los datos de baja se pueden introducir a posteriori, cuando lo emita el médico de cabecera».

No obstante, desde los propios centros se han organizado para sustituir a los ausentes por covid recurriendo a los especialistas de Música, Plástica o Educación Física, y poder cubrir puntualmente en los colegios las ausencias de sus compañeros.

Rapidez

«En mi centro hay una baja y no tengo constancia de nadie para quien supongan una barbaridad las ausencias. Ha ido mejor de lo que esperábamos y confiamos en el sistema de hasta tres actos semanales de adjudicaciones de plazas docentes en la Comunidad. Puedo dar fe de que si se comunican con rapidez, por vía telefónica, puedes tener sustituto al día siguiente», destaca la representante de los directores de Infantil y Primaria en la provincia, Isabel Moreno.

El a su vez presidente autonómico y provincial de la asociación de directores de Secundaria, Toni González Picornell, cifra las bajas de profesorado en los institutos el primer día de vuelta a clase tras las vacaciones entre el 7% y el 8%, muy por debajo de lo que inicialmente había temido de entre el 10% y 20% de ausencias. «Haber reanudado las clases el día 10 de enero, y no el 7, ha contribuido a que se incorporen muchos de los que estaban confinados», calcula, lo que se ha traducido en 3 y 4 ausencias por instituto finalmente.

Para solventar estas ausencias, «desde bien temprano hemos estado atentos a las faltas para ir a las aulas sin profesor y asignar al profesor de guardia a a la propia dirección», abunda Picornell para explicar que los alumnos no se quedan sin clase. «No se tiene por que adelantar materia, pero hay actividades pedagógicas establecidas por el profesor de la asignatura de antemano».

Entre el alumnado, la mayores ausencias se han generado entre los más pequeños de 3 a 4 años. «Muchas familias no los llevan esta semana hasta ver qué pasa, aunque otros no pueden hacerlo por falta de conciliación. Hacen falta enfermeros y medidores de CO2», indica la presidenta de Covapa, Sonia Terrero.

También para el presidente del sindicato ANPE, Lauren Bárcena, falta seguridad en las aulas, porque no se ha realizado un PCR o test de antígenos a toda la comunidad educativa y sigue faltando el enfermero escolar.

Los directores confían finalmente en que los test de antígenos en las farmacias, en cuanto lo pongan en marcha Sanidad y los colegios oficiales de farmacéuticos, contribuyan a agilizar los casos positivos y a oficializar las bajas aunque no se haya podido contactar con el centro de salud.