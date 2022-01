Vecinos del Raval Roig afean al bipartito que la pasarela a la playa siga rota

«Hace casi dos años, la pasarela fue golpeada por un camión y no lo han arreglado. El agua de la lluvia entra en la estructura y puede causar daños mayores». Michael Trainor, un californiano que reside desde hace seis años en la calle Virgen del Socorro, alerta del deterioro de la pasarela del Raval Roig, que utiliza casi a diario, y que tiene en su parte inferior un abollado visible y una grieta desde que a mitad del año 2020 un camión de bomberos se empotrase contra el puente peatonal, muy transitado por alicantinos y turistas pues une el antiguo barrio de pescadores de Alicante con la playa del Postiguet.

El Ayuntamiento de Alicante afirma que los daños en esta infraestructura emblemática «se repararán próximamente». En octubre de 2020, el equipo de gobierno informó de que se estaba tramitando el arreglo con el seguro al ser un accidente en el que se vio implicado un camión de Bomberos.

La pasarela voladiza del Raval Roig fue remodelada en 2011 en una intervención que costó más de 300.000 euros. Se instaló un material más ligero y resistente a la corrosión del mar, e iluminación nocturna para darle un aire más moderno. Esta actuación incluyó también un ascensor para facilitar a las personas mayores y con problemas de movilidad la comunicación desde Virgen del Socorro a la playa, salvando la barrera arquitectónica de las escalinatas del Raval Roig. Este elevador sufre a menudo incidencias, incluso con personas atrapadas, y, al igual que la pasarela, ha sufrido actos vandálicos y no solo pintadas, también ataques que han obligado en varias ocasiones a detener su funcionamiento para peritar los daños. Sus usuarios reclaman más vigilancia para evitar esos actos y también un mejor mantenimiento, en una demanda que cuenta con el respaldo de la asociación de vecinos del Raval Roig. «Llevamos mucho tiempo reclamando al Ayuntamiento que arregle la pasarela. Es algo que queda feo, porque está en la puerta de entrada a Alicante y es un espacio visual que conecta el barrio con la playa. No puede ser que lleve casi dos años rota», afirma la secretaria de la entidad, Tere Compañy, sobre el impacto del camión. En cuanto al ascensor de cristal, «pasa más tiempo roto que funcionando, lo que no tiene sentido. Es un servicio muy importante en un barrio con población muy mayor que lo utiliza para ir al Postiguet, uno de los espacios por donde pasean. También lo usan los turistas pues es la conexión del Raval Roig con la playa accesible», insiste.

La asociación de vecinos también reclama que se mejoren las indicaciones del acceso al elevador del Castillo de Santa Bárbara ya que «nos encontramos por el barrio a muchos turistas perdidos buscando» la entrada al túnel. «Es una zona que necesita inversión, más mantenimiento de sus muros y adecentar espacios», concluye la entidad.