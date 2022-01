Solo cuatro filaes participan en las entraetes del Mig Any de los Moros y Cristianos de San Blas

Solo cuatro filaes mantienen su participación en el desfile de entraetes del Mig Any de los Moros y Cristianos de San Blas que se celebrará este próximo sábado en Alicante después de que otras diez que tenían previsto intervenir hayan renunciado finalmente ante la situación sanitaria. Tampoco estarán presentes las capitanías y alferecías. Las entraetes son, junto a una exposición fotográfica y un concierto, uno de los pocos actos que la Junta de Comparsas ha optado por mantener para intentar que el barrio no pierda el espíritu festero después de 2 años de suspensión de actos oficiales. En cambio, se han cancelado todos los que se habían programado para el domingo en una carpa en la plaza de San Blas precisamente por la pandemia. La carpa se iba a montar como una alternativa al desfile oficial del Mig Any con los cargos que sí se pudo celebrar en enero de 2020, antes del estallido del covid-19, para reunir a los festeros y que pudiesen disfrutar de los concursos de cabos infantiles y olleta, en cuyo transcurso se come y se bebe, lo que suponía prescindir de la mascarilla.

Esta decisión salomónica no ha gustado a todos. Las cuatro filaes de cargo (Lucentinos, Abbasidas, Leoneses y Negros Kabileños) han emitido un comunicado tildando de «irresponsabilidad» mantener las entraetes este sábado por la tarde. «Apostamos por la conveniencia de que el Mig Any, con todos sus actos, sea trasladado a próximas fechas cuando las condiciones sean más propicias», petición que elevaron a la juntas de fiestas pero que no fue tenida en cuenta. La toma de decisiones que afectan a los cargos festeros sin ser consultados ha causado malestar aunque las capitanías quitan hierro a lo sucedido y apelan a trabajar de forma conjunta con la entidad organizadora por el bien de la fiesta, asegurando que las relaciones son positivas y negando que haya controversia. En este sentido, quieren recalcar «las dificultades que en estas duras circunstancias supone la toma de decisiones, en un entorno cambiante que hace muy complicada la gestión que debe realizar la Junta, pero consideramos que la opinión de los cargos festeros debería ser al menos escuchada», abundan en el comunicado. Como razones esgrimen que los cargos constituyen el elemento de mayor lucimiento y divulgación de los Moros y Cristianos, «gracias a su entusiasmo, ilusión y sacrificio económico particular, unidos al esfuerzo de sus filaes». La asociación de comparsas también ha hecho público un comunicado en el que señala que la cautela y la seguridad deben regir las decisiones de la directiva ante el fuerte repunte de contagios a causa de la variante ómicron, pese a lo cual afirman ser conscientes de que «la Fiesta debe seguir su curso. Tras escuchar a todas las filaes, especialmente a las de cargo, y analizar todas las posibilidades, se alcanzó una decisión final acerca del formato del Mig Any de 2022. La actividad festera con más arraigo, las entraetes, salvo cambios de última hora impuestos desde el exterior, se mantendrán en su formato habitual», concluyen. Participarán las filaes Aragoneses, Cides, Hospitalarios y Nómadas. En San Blas son 22, aunque de ellas se apuntaron 14 en una primera encuesta. «Es curioso que siga adelante un evento del que han caído diez filaes que habían dicho que sí. Debería aplazarse y que pudiéramos disfrutarlo todos con tranquilidad», afirmó uno de los capitanes.