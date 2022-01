La hostelería tendrá que devolver el 42% de las ayudas del bipartito para promoción

De los 65.000 euros concedidos por el Ayuntamiento de Alicante a las asociaciones de la hostelería para promoción y dinamización durante el año 2021, las entidades apenas han justificado el uso de un 58% pese a la complicada situación del sector por la pandemia de coronavirus, según se recoge en el acuerdo de gobierno del bipartito, aprobado este martes, donde se incluyen las aminoraciones de las ayudas por falta de justificación para actividades de impulso realizadas entre el 1 de enero y el 8 de diciembre del pasado año.

El documento explica que seis entidades no han podido justificar los gastos, dos de la hostelería y cuatro de comercio. Las primeras aglutinan la mayor parte de la cantidad económica a devolver. La Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA) recibió 25.000 euros de ayudas, pero sólo ha podido justificar 10.309 euros, por lo que tendrá que «reingresar» 14.690 euros. «En nuestro caso, no hemos podido ejecutar toda la subvención recibida. El dinero gastado, por ejemplo, fue para la promoción de la campaña ‘Ara voy’ de comida para llevar y una promoción del arroz en Madrid porque Alicante ya estaba copada de campañas en esas fechas. Y, además, tuvimos poco dinero para gastar la subvención, como ya le dijimos a la concejala», explica el presidente de la entidad, César Anca, quien lamenta no haber podido emplear toda la ayuda recibida: «Habría estar bien poder utilizarlo, pero con tantas restricciones por la pandemia, no hemos tenido tiempo para hacer un buen uso del dinero. Y tampoco era plan de malgastarlo solo por no devolverlo». Para este año, el sector quiere que el Ayuntamiento promueva una gala anual de la hostelería, al igual que se hizo con el turismo en 2021.

También tendrá que devolver parte de la subvención recibida la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa), que por ahora sólo ha justificado 2.480 euros de los 15.000 euros concedidos, a juicio de los técnicos municipales. «No estamos nada de acuerdo con la resolución. Hay unos mil euros que es cierto que no hemos empleado, pero hasta unos 14.000 euros lo hemos gastado y lo tenemos totalmente justificado pese a lo que diga el informe», señala el presidente de Alroa, Javier Galdeano, quien asegura que su entidad presentará un recurso de reposición y, llegado el caso, no descarta acudir a la justicia si el Ayuntamiento no recula.

Así, según la resolución inicial aprobada por la Junta de Gobierno local este martes, de los 65.000 euros adjudicados a las tres principales asociaciones del sector de la hostelería de Alicante, sólo se han justificado por el momento 37.789 euros, los íntegros 25.000 euros dados a la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante (Apeha), los 10.309 euros de ARA y los 2.480 euros de Alroa.

Mejor han resultado las subvenciones para el sector del comercio, que en total recibió 95.000 euros a repartir entre diecisiete entidades. De todas, apenas cuatro tendrán que devolver ayudas, y en cifras menores. La asociación «Corazón de Alicante» recibió 5.024 euros y ha demostrado el uso de 4.377 euros, mientras que la Asociación Fontana de Playa de San Juan tuvo una subvención inicial de 4.396 euros y ha justificado 2.117 euros. Por su parte, la Asociación de comerciantes de Calderón de la Barca ingresó 3.266 euros, de los que ha acreditado 2.712 euros. Por último, la asociación de la Florida tuvo 9.671 euros de subvención y ha justificado 9.658 euros.

En total, de los 95.000 euros para la promoción y dinamización del comercio, las entidades tendrán que devolver apenas 3.500 euros.