Vas en busca de un veterinario en Alicante y no sabes muy bien cuál es tu mejor opción. Es totalmente normal porque hay muchísimos repartidos por toda la ciudad, así como en los alrededores. Si el problema es urgente, tranquilo, te vamos a dar la mejor recomendación para que aciertes con la clínica veterinaria que acabes eligiendo (también con servicio de urgencias). Si no te corre tanta prisa, seguro que puedes detenerte un poco más en estos consejos.

Hay todo tipo de especialidades, tanto en intervenciones como en mascotas. Perros, gatos, animales exóticos… Vacunas, revisiones, higiene, esterilización… Los animales se merecen todo el cuidado y más. De hecho, se merecen lo mejor, por eso te vamos a enseñar las principales opciones de veterinarios en Alicante.

Los mejores veterinarios de Alicante

Antes de arrancar, es importante hacer un matiz. Vamos a hablarte de los mejores veterinarios en un orden del uno al cinco, pero esto es algo que tiene matices: ni el primero es el mejor del listado ni el último es el menos bueno. Todos podrían venirte bien para lo que necesita tu mascota. La decisión de a cuál acudir, al final de estos consejos, es tuya.

Las clínicas veterinarias de Alicante, entre otras, han sido seleccionadas por sus años de experiencia, sus servicios y las valoraciones de los clientes. Si quieres votar a la que consideras la mejor, lo podrás hacer en la última parte de este artículo.

1. Clínica Veterinaria Jeremías

La Clínica Veterinaria Jeremías cuenta con tres establecimientos en la ciudad de Alicante. Ofrecen distintos servicios tanto para perros y gatos como para animales exóticos. Analíticas, consultas generales, nutrición o consultas especializadas, como traumatología, dermatología o medicina interna, entre otros, como servicio de peluquería.

Esta opción de veterinario en Alicante también realiza intervenciones quirúrgicas, con cuestiones que tienen que ver con los tejidos blandos, los dientes y otras. Tu mascota podrá quedarse ingresada en la misma clínica una vez que haya finalizado y superado con éxito el “momento bisturí”.

“Es una buena clínica veterinaria. El personal es muy atento. Cuando el perrito tiene un problema, se preocupan y van haciendo seguimiento hasta que el animalito está bien. Vamos que muy contento con la atención recibida y el equipo de profesionales”, explica Juan Carlos, un cliente reciente del negocio. “Hicieron lo posible para que mi gatita mejorase y así fue”, cuenta otra usuaria.

Horario

Mañanas: 09:30 - 13:30 horas.

Tardes: 16:30 - 20:30 horas.

Sábado: 10:00 - 14:00 horas.

Domingos: Cerrado.

Urgencias: Sí.

2. Clínica Veterinaria San Carlos

Otra opción para llevar a tus mascotas en Alicante es la Clínica Veterinaria San Carlos. Con cerca de una decena de trabajadores, ofrecen desde consultas, desparasitación y vacunas, hasta ecografías, cirugías de tejidos blandos, endoscopias, analíticas y más.

La relación calidad/precio de este establecimiento es uno de los fuertes del negocio, según aseguran clientes de la clínica, que han acercado a sus caninos, gatos o incluso ninfas hasta aquí.

“La opinión es emotiva porque estaba preocupado por mi animal pero el trato fue perfecto, delicado y atento. Me costó menos de lo que me presupuestaron y no dio la sensación de que hicieran las cosas por interés. La clínica estaba llena y la gente parecía satisfecha”, cuenta David, un cliente reciente. “Grandes profesionales y muy buen trato a los animales y a las personas”, añade otro usuario.



Horario

Mañanas: 10:00 - 13:30 horas.

Tardes: 17:00 - 20:00 horas.

Sábado: 10:00 - 13:30 horas.

Domingos: Cerrado.

3. Veterinario en Alicante: El Drac

Diagnóstico por imagen RX digital, ecografía y electrocardiograma. Estos son solo tres de los servicios que ofrece El Drac, uno de los veterinarios en Alicante que hoy ocupan este listado.

Se trata de un hospital veterinario que ha cambiado de ubicación recientemente. Ahora se encuentra en la Plaza del Papa Juan Pablo II. Allí realizan cirugías de traumatología y tejidos blandos, análisis sanguíneos al momento y vacunas a domicilio. También cuentan con servicio de hospitalización y residencia.

"Encontrar profesionales en quienes confiar para dejar en sus manos el cuidado de nuestra mascota no es nada fácil, pero cuando encuentras un equipo y una clínica en la que todo está pensado para dar el mejor trato y tratamiento a tu mascota, no lo dudas”, agradece una clienta. “Llevamos a nuestro perrete de 3 meses y el trato a sido todo lo bueno que esperábamos”, señala otra.

Horario

Mañanas y tardes: 09:30 - 21:30 horas.

Sábado: 09:30 - 14 horas / 18:00 - 20:00 horas.

Domingos: 11:30 - 13:30 horas.

Urgencias veterinario: Sí.

4. Clínica Veterinaria Wecan De Carreres

No todas las mejores opciones están en el centro de la ciudad. En Mutxamel hay una de las opciones que se merecen estar en este listado: la clínica Clínica Veterinaria Wecan De Carreres. Este centro es uno de los mejores en dermatología veterinaria de la provincia de Alicante.

El equipo de Wecan de Carreres piensa que es mejor prevenir que curar, por eso apuestan fuertemente por las campañas preventivas y los planes de salud. También ofrecen una gran lista de servicios: análisis, radiografías, ecografías, cirugía general, traumatología o peluquería canina y felina, entre otros

“Buscamos ayuda dermatológica para nuestro perro y la verdad es que David es un gran profesional y muy amable. Tras meses de sufrimiento en otro veterinario, David identificó el problema de nuestro perro en 15 minutos”, cuenta Rosario, quien llevó a su mascota a este veterinario de Alicante hace tan solo un mes. “Increíble servicio, atención y grandes profesionales”, explica otro dueño.



Horario

Mañanas: 10:00 - 13:30 horas.

Tardes: 17:00 - 20:00 horas.

Sábado: Cerrado.

Domingos: Cerrado.

Urgencias: Sí.

5. Clínica veterinaria 7 vidas

Este veterinario está situado en pleno centro de la localidad de Sant Joan (aunque tiene consultorios también en la ciudad de Alicante). El equipo del centro es referente en cardiología y animales con problemas de conducta. La clínica 7 vidas se preocupa por la formación continua de sus empleados para estar siempre a la última, y ofrecen una gran variedad de servicio para los animales.

Además de atención para perros y gatos, cuentan con consulta para especies exóticas. Sus consultorios están repartidos en tres puntos: Alicante, Sant Joan y San Vicente del Raspeig.

“Mi tortuga ya está preparada para pasar bien el invierno, gracias a la buena atención de los profesionales de la clínica veterinaria 7 Vidas”, apunta Jorge Daza, cliente del centro. “Llevo 18 años acudiendo y puedo decir que el trato siempre ha sido de diez. Todos los empleados son muy profesionales y siempre te reciben con una sonrisa y ofreciendo la mejor ayuda”, añade otra usuaria.



Horario

Mañanas y tardes: 10:00 - 21:00 horas.

*lunes, miércoles y viernes cierra de 14 a 17 horas.

Sábado: Cerrado.

Domingos: Cerrado.

¿Cuál es para ti la mejor clínica?

Te acabamos de presentar las mejores clínicas veterinarias de Alicante. Ahora es el momento de que nos digas cuál es la tuya: a la que has llevado alguna vez tu mascota y has salido pensando en la buena decisión que has tomado o bien la que hace bastante tiempo que es tu pilar de confianza, la de toda la vida. Si estás a punto de coger el coche porque vas a salir a llevar a tu mascota a uno de estos centros, puedes votar después de ver cómo te ha ido, ¡que seguro que bien!