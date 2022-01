Un instituto en números rojos ya no puede comprar harina ni reactivos para prácticas de FP

Ni harina ni huevos para las prácticas de Alimentaria, ni reactivos para las de Laboratorio químico de calidad, ni tampoco plantas y material para las de Jardinería. Es la situación en la que se encuentran en el Instituto Virgen del Remedio de Alicante, según explican desde la asociación de padres de alumnos que, para llamar la atención pública sobre la precaria situación, han lanzado un llamamiento a través de las redes por change.org.

«El centro se ha quedado sin fondos para hacer frente a sus gastos corrientes de luz y agua, para la compra de materias primas para realizar las prácticas de los alumnos de los ciclos formativos de industria alimentaria, ni para los reactivos y materiales de la familia de química, y para el material de floristería, accesorios de riego, de sustrato y plantas para la familia agraria y demás gastos del centro», señalan en el escrito que supera las 200 firmas en un solo día.

La luz y el agua, según ha podido saber este diario, están aseguradas por los acuerdos que en su día alcanzó la administración con las suministradoras para mantener servicios esenciales como el educativo; sin embargo la compra de harina, huevos y azúcar para que los alumnos se ejerciten en el horno del centro ya no es posible por la deuda acumulada desde que se cerró el edificio de ciclos formativos a consecuencias de las grietas detectadas, lo que ha llevado al centro a entresacar al menos 2.800 euros del dinero que recibe mensualmente para gastos básicos de funcionamiento y alquilar otro espacio para estos alumnos.

«El centro lo ha estado pagando todo del dinero de los gastos corrientes y eso repercute en la formación de nuestros hijos», añaden desde la AMPA tras el informe que se detalló ante el consejo escolar del centro sobre la complicada situación económica que atraviesan.

Facilidades

Desde la Conselleria de Educación aseguran que la propia dirección territorial de Alicante, en cuanto tuvo conocimiento de la petición de la AMPA del IES Virgen del Remedio, «se puso en contacto con la directiva para facilitarles toda la información al respecto de la situación de los fondos de funcionamiento del centro y, por supuesto, se han puesto en marcha para transferir fondos de gastos de funcionamiento al centro».

La AMPA, sin embargo, no ha eliminado la recogida de firmas mientras el centro no resuelva la falta de fondos en que se encuentra en estos momentos y que arrastra los últimos meses.

Desde Educación añaden a preguntas de este diario, haber indicado al equipo directivo del instituto afectado «los pasos administrativos que hay que dar en estas situaciones, ya que no se había tramitado a las instancias que correspondía». Según se informó ante el consejo escolar del centro, la dirección había pedido un crédito extraordinario y se le había dicho que no procedía.

La Inspección Educativa, a su vez, ha indicado al centro que debe remitir a la máxima brevedad a la dirección territorial un informe sobre los gastos extraordinarios que está soportando.

«Una vez el centro entregue dicha documentación, la dirección territorial ha asegurado a la AMPA y al instituto que emitirá un informe favorable de forma rápida, para que la dirección general de Centros autorice la aportación de fondos extraordinarios que necesita el centro. Existe el compromiso firme de la dirección territorial y la dirección general de Centros de agilizar al máximo la tramitación», aseguran por último desde la Conselleria de Educación.

Más papeleo para solucionar un problema que colea durante meses

La explicación de los responsables educativos ante la flagrante falta de fondos de un instituto es que los trámites no se han hecho bien para solicitar más dinero. Este periódico ha podido saber que la situación era conocida porque el cierre del centro de FP por las grietas data del curso pasado y el coste del alquiler de los Salones Juan XXIII para las prácticas de Alimentaria no le puede caer del cielo al instituto. Además se pidió un crédito extraordinario y, si se respondió que no procedía, debería haberse informado a un tiempo sobre el modo de tramitar adecuadamente la petición para poder recibir el dinero adeudado. La protesta de los padres sí que ha surtido efecto.

La AMPA cifra en 69.909 euros la deuda acumulada

Exactamente en 69.909, 39 euros cifra la asociación de padres de alumnos del IES Virgen del Remedio, -en la Zona Norte de Alicante, una de las áreas más marginales de la ciudad-, la «deuda acumulada en el centro» por los gastos extra ocasionados por el cierre de la nave de ciclos formativos y el traslado, alquiler e informes técnicos cuyos gastos ha ido asumiendo mes a mes el centro, hasta que no ha podido más y ha informado a la comunidad educativa de que no podría terminar las prácticas de este curso por falta de fondos.