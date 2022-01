Un billete de avión y una PlayStation por jardinero

Drogas. Un emergente cártel lituano compite con narcos polacos, holandeses, balcánicos y chinos por la hegemonía al cultivar y exportar marihuana en el litoral mediterráneo, que en la lucha antidroga llaman «el creciente verde».

En Naujininkai, barrio peligroso de Vilna, entre las soviéticas colmenas de hormigón al sur de la estación de tren, no falta material humano apto para las necesidades de un clan mafioso.

Joven, pobre, pariente de delincuentes, autor de robos, peleas, trapicheos, marcado ya por la policía local y por tanto necesitado de escondite y empleo lejos de la capital de Lituania, la ciudad más desigual del Báltico… Es el retrato robot de los jornaleros del emergente cártel lituano con el que se está cruzando la Guardia Civil. Cuando están apretados les llega solución: un billete de avión, un empleo de sodininkas (jardinero) por 1.000 o 1.500 euros al mes y una PlayStation para matar el rato durante las guardias en el chalet-plantación.

Su destino será el «Creciente Verde» de la marihuana. Así llaman agentes de la lucha antidroga a una porción mediterránea de España con tierra apta, mucha luz, temperaturas dulces, parajes despoblados, laberintos de invernaderos y chalets vacíos donde plantar: el territorio de Europa donde más aumentan los cultivos y más se expanden los narcos desde 2018.

Abarca desde Málaga hasta Castellón, pasando por Granada, Almería, Murcia, Alicante y Valencia, e incluye también Albacete, Extremadura, Ciudad Real, Toledo y Madrid, hasta el borde de la crispada geografía de plantaciones y envíos clandestinos de Cataluña.

Acuerdos con los ingleses

La información confirmada este otoño en Derlius, la última gran operación antidroga de la Guardia Civil en Alicante, señala esa provincia como eje del narcotráfico de marihuana como lo es el Campo de Gibraltar con el hachís.

En Marbella y el puerto de Alicante han sido seguidos pactos del cartel lituano con sus antiguos jefes ingleses. En el verano de 2020, en el puerto de Alicante, los guardias detectaron a un jefe de seguridad de la mafia de Liverpool en una de estas charlas. Al verse sorprendido, intentó deshacerse de papeles arrojándolos a un seto.

Habían vuelto los ingleses, ya no como jefes, sino como clientes.

Su presencia ha descendido, y lo nota Torrevieja, donde hubo un tiempo en que se resolvían con sangre las batallas entre la mafia de Liverpool y la mafia de Manchester, la primera afincada en Levante y la segunda en Baleares.

Las visitas de los capos lituanos más importantes a esta zona son pocas, rápidas y discretas. No usarán tarjetas de crédito, sino dinero en metálico para no dejar demasiado rastro. Y prefieren no alojarse en hoteles, sino en los chalés que les alquila su banda en la Costa del Sol, Almería o la Costa Blanca… Salvo en Tarragona, donde uno de ellos ha frecuentado un hotel de cuatro estrellas.

A veces no viajan solos: traen prostitutas de su país; son un incentivo para sus peones. La Guardia Civil ha detectado fletes aéreos de estos premios en carne.

Tranquilos en prisión Pero el Creciente Verde no es solo su territorio de negocios. También lo es de presidio: en Almería, en Villena , en Estremera (Madrid)… «En prisión son trabajadores, colaboran», dice una veterana fuente penitenciaria de Alicante.

Los asalariados lituanos de la maría ya no forman comanditas por nacionalidad en el patio, ni muestran la agresividad de los mafiosos del Este. La norma del cártel es no llamar la atención, no atraer sanciones, no mancharse en trabajos sucios. «Tienen orden de portarse bien para cumplir pena lo antes posible y volver al trabajo. Y las condenas de la marihuana no son largas», explica.

En el pivote del Creciente Verde se concentran las operaciones de la Guardia Civil contra la maría ilegal: De octubre de 2020 a octubre de 2021: Dennenboom, Psicopompo, Arkans, Kosetxas (chalés de lujo convertidos en invernadero s) y Derlius, todas ellas en Alicante y San Juan. Las tramas que ha ido desmantelando el instituto armado, con más de un centenar de detenidos, tienen en común capos o peones lituanos.

Los golpes policiales se multiplican, pero también la maría en circulación. «De 10 cultivos que tengan, les cogemos tres», sospecha un guardia participante en Derlius.

«Han perfeccionado el enganche de electricidad. Cavan muy profundo, hasta dos metros, buscan el mismo tipo de azulejo que rompen para que no se note nada…», relata. Es el arte de robar fluido eléctrico para alimentar ventiladores, humidificadores y focos de 600 vatios en las plantaciones indoor.

A siete euros el gramo

Derlius es «cosecha» en lituano. El Creciente Verde es buen lugar para apretados cultivos indoor en chalés alquilados. Los narcos no regatean a las inmobiliarias locales. Elegirán un punto apto para otear y escapar si es preciso, esquinas tranquilas en los que obtener tres cosechas al año de frondosas plantas femeninas, con mucho cogollo y alta concentración de THC, el estupefaciente de la maría.

En este territorio la marihuana ha llegado a superar el precio del hachís. En la calle está a siete euros el gramo –frente a los seis euros que cuesta la droga marroquí–, a 30 euros la bolsita de tres cogollos que colocan los camellos. Esta ya no es la suave hierba que consumían los hippies en los años 60. Su concentración de THC ha pasado del 4% al 28%. Sus efectos en el cerebro de los más jóvenes preocupan a los neurólogos. Una planta sana puede dejar 2.000 euros de facturación por cosecha; y una plantación de 3.000… como el sueldo de un futbolista de primera. En los registros de la operación Derlius hubo que llevar una máquina de contar el dinero incautado. Demasiado billete como para contar a mano.

La mayor parte de las derlius del cartel lituano no son para el consumo español. Les espera el Reino Unido. Sus mafias desplazan a las holandesas en la gran distribución de marihuana por Europa.

Para exportar la maría, los narcos del Creciente Verde español usan el corredor mediterráneo. Necesitarán carreteras sin guardias a la vista, formas de esconder la mercancía y, sobre todo, camioneros desesperados.