El trasvase Tajo-Segura ha permitido transformar en riqueza lo que era secano y su cierre supondría volver a la pobreza, afirma José Andújar, veterano agricultor que presidió durante 15 años la Comunidad de Regantes de Riegos de Levante Margen Derecha del Segura y que fue alcalde de Almoradí en los años 90, etapa en la que «luché por los intereses del agua de toda la Vega Baja. Mi vida está marcada por la defensa del bien más preciado, el que necesitamos para beber y regar. Si el trasvase no hubiera dotado al Taibilla de recursos, no habríamos tenido turismo, ni progreso». A sus 80 años se ha convertido en uno de los líderes de la batalla contra el cierre del trasvase Tajo-Segura pues considera que esta conducción que trae el agua a la provincia atraviesa por la situación más delicada en sus 42 años de historia. «Estamos en una situación muy preocupante pero tanto la sociedad como las fuerzas políticas del Levante español apoyan el cambio de planes del Ministerio de Transición Ecológica, que está poniendo muy en cuestión el agua en las provincias de Alicante y Murcia. Luchamos con todas nuestras fuerzas contra unas ideas que van en contra de los intereses de nuestra tierra y las alegaciones al plan de cuenca demuestran que lo que planifica el Gobierno es un error».

Andújar no es optimista porque ve que «el presidente Sánchez no es receptivo y los esfuerzos de los políticos de la Comunidad no se ven reflejados. Lo que planifica el Ministerio es desconocer la historia económica de la región e ignorar los intereses de miles de familias». Desde los 17 años en la brecha, en la finca de su padre, ha sido testigo de la lucha de poder por el agua, y dedicado su vida a la defensa del preciado recurso, lo que le hace merecedor del reconocimiento de INFORMACIÓN. «El diario ha dado apoyo constante a los regantes y para mí es algo importantísimo», señala.