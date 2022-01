Las cigarreras

ALICANTE, DICIEMBRE DE 2011

El viernes 15 de diciembre Joan y yo comimos en un restaurante cercano a su clínica. Eran las dos cuando entramos en Jumillano, en la calle César Elguezabal. Aquella mañana habíamos realizado sesión de hipnoterapia y había quedado resuelta una de las incógnitas personales que más me preocupaban: la esquizofrenia que venía padeciendo mi familia durante generaciones tenía su raíz en un clan criollo cubano de finales del siglo XVIII. Estaba deseosa de conocer más, de continuar la sesión de la tarde, tal como veníamos haciendo últimamente, pero no fue posible.

Al regresar a la clínica Joan descubrió la desaparición de su portátil. Lo había dejado en la salita donde realizaba las sesiones, en la habitación contigua a su despacho.

–Suelo llevármelo casi todos los días a casa por la noche o al mediodía, si no tengo previsto volver hasta el día siguiente –me explicó, nervioso y algo aturdido–. Normalmente, lo dejo aquí, en la consulta, cuando salgo a comer.

–Desde luego no lo has cogido cuando hemos salido –corroboré. Recordaba perfectamente cómo el portátil se había quedado encima de la mesita que había junto a la camilla en la que me tumbaba durante las sesiones.

Entre las dos y las cuatro de la tarde la clínica solía quedarse vacía. Aquel día, cuando salimos para ir a comer, se quedaron en la clínica la enfermera y la recepcionista. Regresaron poco después que nosotros, pasados unos minutos de las cuatro. Las dos tenían llave de la puerta principal, que es blindada y no estaba forzada.

Tanto la enfermera como la recepcionista le aseguraron a Joan que no habían cogido el ordenador ni sabían dónde podía estar. Ambas se habían ido de la clínica, juntas, a las dos y cinco, cerrando la puerta con llave. Se mostraron sorprendidas por lo ocurrido; disgustadas incluso. Revisaron las salas y despachos por si faltaba algo más, pero todo parecía estar bien.

–Menos mal que no guardamos fármacos de ningún tipo –dijo Joan con cierto alivio. Una vez nos quedamos solos, añadió–: Alguien se ha llevado el portátil, pero no creo que haya sido ninguna de ellas–. Tendré que poner una denuncia. Parece claro que, quien haya sido, tiene la llave de la puerta de la entrada. Avisaré a un cerrajero.

Yo tampoco creía que ellas hubieran robado nada. En sus auras marrones (la de la recepcionista algo más oscura, con un tono parecido al chocolate) no aprecié rastro alguno de engaño.

–¿Por qué alguien querría llevarse tu ordenador? ¿Qué tienes guardado en él? –pregunté.

Joan se quedó inmóvil durante unos segundos, pensativo. De repente, sin contestarme, corrió hasta el escritorio para abrir deprisa uno de los cajones y buscar en él algo atropelladamente. Suspiró al encontrarlo. Aliviado, se me acercó para mostrarme los tres pequeños lápices de memoria que tenía en la mano derecha. Un agradable aroma a miel y limón me envolvió de pronto, me turbó.

–En el portátil sólo guardo las grabaciones de las sesiones de hipnoterapia, su uso es únicamente profesional. Pero, por suerte, soy un hombre precavido y hago copias de seguridad cada noche, antes de irme.

–Si sólo guardas las grabaciones de las sesiones…

–Es evidente que alguien está interesado en ellas… Y sospecho que, muy especialmente, en las tuyas –concluyó Joan.

–¿Read?, ¿Bermúdez?

Lancé las preguntas casi sin querer, pero sonaron con la misma contundencia que dardos dando en la diana.

–No creo… Demasiado arriesgado y… –dudó–. Saben muy bien de qué tratan tus regresiones…

–Quizá necesiten tener pruebas… O quieran mostrarle las grabaciones a alguien… O estudiarlas. Una vez se han convencido de que no voy a ir a New Haven…

–Es demasiado atrevido por su parte. Robarme el portátil es un delito y algo tan… chapucero, que me cuesta creer que pueda ser cosa de Bermúdez, y mucho menos de Read.

Suspiré.

–En fin. ¿Quién tiene llave de la clínica, además de las chicas?

–Nadie. Arnaldo, el psicólogo que he contratado, no empezará a trabajar hasta la semana que viene y, por supuesto, no tiene llave…

–¿Quién hace la limpieza?

–Está a cargo de una empresa. Pero ninguna de las operarias puede entrar por su cuenta. Hacen el trabajo a última hora del día, entre las seis y las ocho, y siempre hay alguien de nosotros, si es necesario esperamos a que terminen y se vayan, para cerrar. –Permanecimos callados un rato, él con los pendrives en su mano derecha como si fueran diamantes. Reaccionó descolgando el auricular del teléfono de sobremesa–. Voy a avisar a la Policía.

Como esa tarde no íbamos a realizar ninguna sesión de hipnoterapia, me fui de la clínica paseando durante un rato. Necesitaba pensar al aire libre sobre lo que me estaba sucediendo en las últimas semanas, antes de tomar un taxi y volver a casa.

Mis pensamientos acerca de mi hermana, las regresiones, la atrofia óptica de Leber que padezco, el robo del ordenador de Joan Ríos y demás tribulaciones se difuminaron cuando empecé a sentir de nuevo aquella obsesión que tanto trastorno me estaba causando desde hacía meses. Una obsesión indefinida mientras estaba en vigilia, pero que tomaba forma algunas noches en las pesadillas y terrores nocturnos que me asaltaban como monstruos terribles y traicioneros cuando dormía; era una forma esférica de resplandor blanquecino, de fuerte poder de atracción pero inalcanzable, de cuyo interior provenía aquella voz femenina que tan insistente y angustiosamente me reclamaba ayuda.

Venía subiendo por la calle de San Vicente y, al llegar a la plaza de España, sentí la imperiosa necesidad de girar a la derecha. Atrás dejé la plaza de Santa Teresa para encararme a la iglesia de la Misericordia. Una sensación de zozobra empezó a agudizarse dentro de mí. Era como si mi cuerpo fuera de metal y hubiese un imán gigantesco que me atrajese con una fuerza irrefrenable. Empecé a sentir miedo, pero no podía resistirme, debía seguir avanzando hacia aquel lugar desconocido, pero que presentía cercano, que tan poderosamente reclamaba mi presencia.

Subí por la calle Sevilla hasta encontrar a la derecha el antiguo edificio de Tabacalera, cedido por el obispado de Orihuela al principio del siglo XIX para que se estableciera la fábrica de tabacos. Trabajaron sobre todo mujeres, conocidas popularmente como cigarreras. Estuvo funcionando y produciendo hasta hace unos años, que fue clausurada definitivamente. En 2009 y 2010, tres de las antiguas naves de la fábrica habían sido reconstruidas para crear un centro cultural denominado Las Cigarreras en conmemoración de aquellas mujeres. Y precisamente desde allí, desde algún punto indeterminado de aquel complejo cultural, notaba que brotaba esa fuerza extraña y poderosa que me atraía como una polilla a la luz. Quise entrar, pero estaba cerrado. Subí por la calle empinada y sinuosa que bordeaba el centro cultural. Empecé a sentirme agobiada por una llamada dentro de mí cuando me encontraba a mitad de la cuesta. Mis oídos percibieron un sonido extraño, al principio suave que parecía provenir del centro del edificio, similar al que produciría una lejana bomba de extracción de agua o una torreta de alta tensión. Un sonido monótono y permanente que fue aumentando paulatinamente de intensidad según llegaba a la esquina donde se encontraba la entrada al público.

En la puerta un letrero informaba del horario. Eran las seis y media, ya había anochecido, estaba abierto y entré.

Una amplia escalera de hierro pintada de amarillo verdoso descendía al recinto. Cuando bajaba, vi a la izquierda una estructura metálica de unos veinte metros de alto donde se exponían diversas plantas estacionales repartidas en cuatro niveles. Era un jardín vertical más bien triste debido a la época del año en que estábamos.

Las tres naves, de dos plantas cada una, estaban adosadas, formando un rectángulo iluminado por varios focos que, a distintos niveles, había encendidos en una torreta que quedaba a la derecha.

Las puertas principales se hallaban enfrente perfectamente iluminadas. La primera estaba dedicada a la Cultura Contemporánea y, además del auditorio multifuncional, una sala llamada Caja Negra albergaba otras salas, como la Caja Blanca, utilizada para exposiciones de artes plásticas. Al entrar, la angustia que sentía creció hasta preocuparme: mis nervios, incontrolados, empezaron a provocar muecas en mi rostro, como guiños de ojos y movimientos espasmódicos en mi nariz y labios. El sonido monótono que venía oyendo disminuyó de intensidad, pero fue para que escuchara mejor la voz femenina que comenzó a llamarme en voz baja, pronunciando palabras extrañas, cuyo significado, inexplicablemente, comprendía. La escuchaba por primera vez despierta; o lo que es lo mismo: estaba sufriendo una alucinación.

Salí de aquella primera nave dedicada al arte y me sentí aliviada, aunque la sensación de agobio persistía y la voz femenina que me pedía auxilio continuó haciéndose oír en mi cerebro con mayor claridad. Al llegar a la puerta siguiente la angustia se hizo insoportable, al mismo tiempo que el zumbido constante desapareció de mis oídos al apoderarse de mi mente aquella voz que me suplicaba: «¡Ven! ¡Ven, ayúdame! Tienes que liberarme. Eres la elegida». No pude acceder al interior de aquella segunda nave dedicada al Patrimonio Cultural porque estaba cerrada.

– Está cancelada por las tardes y, además, las instalaciones que hay dentro no están abiertas al público –me informó un hombre que se dirigía a la salida.

Quise aprovechar para preguntarle a qué estaban destinadas aquellas instalaciones, pero no pude, el aturdimiento me embargaba.

–¿Se encuentra bien? Está muy pálida–dijo mirándome con preocupación.

Me alejé de aquel hombre deprisa para evitar que las muecas que involuntariamente hacía mi rostro le convencieran de que estaba loca. Impulsivamente fui hasta la puerta de la tercera y última nave, la Casa de la Música. Cuando entré seguí con la misma sensación: angustia, turbación, aquella voz que me suplicaba... Persistía la alucinación auditiva, si bien no era una percepción tan extrema, tan insoportable, como la que había sentido hacía un momento.

Salí apresurada de Las Cigarreras y, según me alejaba, fui notando cómo recuperaba el control de mi cuerpo y mente. Desapareció la alucinación auditiva y después, cuando me encontraba en la plaza de España, fui capaz de responder casi con total normalidad a la llamada telefónica que me hizo Joan Ríos.

–Al final ha resultado que mi recepcionista perdió hace dos días la llave de la clínica. Para no preocuparme, según dice, prefirió no contármelo. Le pidió a su compañera que le dejara hacer una copia de la suya y que no me dijera nada.

–¿La perdió o se la robaron?

–No lo sabe. En realidad no sabe cómo pudo desaparecer de su bolso.

–¿Y la crees?

–Sí. Está muy asustada… Pero, de todas formas, los policías me han asegurado que investigarán…

–No sé yo si le dedicarán mucho tiempo a la investigación del robo de un ordenador…

–Como ha sido dentro de una clínica, espero que se lo tomen en serio; aunque, francamente, no me hago muchas ilusiones… Tomaré precauciones para que no se vuelva a repetir.

–¿Cuándo crees que podremos reanudar las sesiones?

–Mañana mismo compraré un ordenador nuevo. Lo formatearé, introduciré los programas necesarios… Con un poco de suerte podremos continuar el lunes. Ya te avisaré.

Mientras hablaba por teléfono con Joan tomé un taxi en la parada de la plaza de España y, pocos minutos después, estaba en mi casa. La angustia había desaparecido, pero no la preocupación ni el miedo por todo lo que había sentido al acercarme a aquellas naves. Un miedo que, con seguridad, provocó el ataque de terror nocturno que sufrí en la oscuridad y el silencio de la noche.