Barceló pide disculpas por la saturación que sufre la Atención Primaria

La consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha pedido disculpas este martes por la saturación que sufren actualmente los centros de salud, totalmente desbordados por la pandemia de coronavirus y la explosión de contagios que ha provocado la variante ómicon. Barceló ha hecho estas declaraciones durante su comparecencia en la Diputación Permanente de las Cortes para dar cuenta de la evolución de la pandemia. Esta nueva variante, según ha especificado la consellera, "ha dificultado acudir al centro de salud con la frecuencia, con la familiaridad y la facilidad a la que estábamos habituados. Sé de las largas colas que tienen que hacer y somos conocedores de las molestias que sufre la ciudadanía. Desde aquí pido disculpas", ha señalado Ana Barceló en su comparecencia.

Para tratar de solucionar este colapso que sufre la Atención Primaria, Barceló sostiene que en los últimos días se han puesto en marcha una serie de medidas encaminadas a descongestionar a médicos y enfermeros. Entre ellas, la prórroga automática de tratamientos crónicos, por lo que no es necesario acudir a los centros de salud para su renovación, la activación del trámite simultáneo de la baja y el alta laboral para 7 días, la gestión telemática a través de la web de la baja y el alta de diagnósticos en farmacias, laboratorios privados y puntos estables de toma de muestras o la colaboración con las farmacias para el registro de casos positivos y la centralización en laboratorios privados de la toma de muestras de la población escolar.

Durante su comparecencia, Barcleó también ha anunciado que el próximo año se contratará a 1.500 profesionales de refuerzo para la Atención primaria y se invertirán 91 millones de euros para adecuar los centros de salud.

La consellera también ofreció datos sobre la eficacia de las vacunas y cómo estas están cambiando el devenir de la pandemia. De hecho, en estos momentos de cada 100.000 personas no vacunadas, 28,6 han ingresado en UCI, frente a las 2,9 entre las vacunadas. Según ha indicado la consellera de Sanidad “las personas no vacunadas tienen 10 veces más riesgo de acabar en una UCI que las personas vacunadas. Además, el riesgo de fallecimiento por covid entre los no vacunados es 6 veces mayor que en las personas vacunadas” ha apuntado Barceló.

Al mismo tiempo, se observa un aumento en las tasas de hospitalización en los mayores de 30 años no vacunados, y un incremento pronunciado en las tasas de ingreso a UCI de no vacunados de 60 a 79 años mientras las tasas de vacunados se mantienen estables en niveles muy bajos.