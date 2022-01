Trabajadores de la Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante han vuelto a la calle para protestar por la falta de personal en la plantilla municipal tras la salida, a finales del pasado año, de más de un centenar de trabajadores al terminar los contratos anuales.

El bipartito de Alicante, tras no resolver el asunto antes del cambio de año, ahora trabaja con Intervención para intentar desbloquear el asunto «en breve» y no tener que esperar, como otros años, a la aprobación definitiva del Presupuesto, que no se espera para antes de marzo. Los trabajadores lamentan que la falta de personal repercute en la atención a los más vulnerables.