El turismo exige fondos europeos para reflotar un negocio que ha caído un 43%

Las buenas previsiones avanzadas por el sector turístico en Fitur de cara a la recuperación a partir de la próxima primavera tropezaron este jueves en Fitur con un pésimo dato, al conocerse que el PIB turístico de la Costa Blanca sigue un 43% por debajo de los niveles de volumen de negocio anteriores a la pandemia, pues en el recién finalizado 2021 la aportación fue de unos 9.000 millones, del total de 88.000 millones del conjunto de España, según se extrae del balance del lobby empresarial turístico Exceltur, formado por las 33 principales empresas del sector, entre las que figuran las alicantinas Baleària y Sevigroup.

El PIB turístico está por tanto aún muy por debajo de los valores previos a la pandemia y en niveles similares a los de 2003, debido a que el año pasado no hubo actividad hasta mayo y por el parón desde mediados de noviembre por la expansión de la sexta ola del coronavirus, que también afecta a este enero y febrero. El director ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda reclama, en este sentido, que los empresarios tengan un mayor protagonismo en las reuniones donde el Gobierno y las comunidades autónomas deciden el reparto de los fondos Next Generation pues aunque desde el Ministerio de Industria y Turismo se asegura que de los 11.000 primeros millones llegarán 3.500 al turismo, sólo se han repartido en los últimos seis meses unos ochocientos y el porcentaje en la provincia es testimonial.

La ministra de Turismo, Reyes Maroto, asegura, por su parte, que está «tranquila» frente a las críticas del PP sobre el reparto de los fondos europeos Next Generation porque «lo que sabe, pero no dice, es que se aprobó en las conferencias sectoriales». Maroto subraya que el reparto de los fondos europeos tanto en el turismo como en el comercio se hace en dichas conferencias, donde el Gobierno se reúne con las comunidades autónomas. La ministra ha vuelto a pedir al PP «que dejen de estorbar y que se pongan a trabajar para que España avance. Dicen pensar en España pero luego trabajan contra el interés general y han estado haciendo una política negacionista», ha lamentado. En cuanto a las críticas también por el reparto de los fondos vertidas desde Exceltur -a la que pertenecen 33 empresas turísticas- y su petición de que el Gobierno y las comunidades autónomas revisen los criterios de su concesión y den participación a las empresas de cara a los nuevos desembolsos para 2022 y 2023, señala que dicha alianza «es un actor más de nuestro ecosistema, pero no es el único». De este plan, presentado en mayo pasado, se han ejecutado ya 825 millones de euros, «lo que pone de manifiesto que de nuevo el Gobierno cumple, que hace lo que dice y, en este caso, estamos invirtiendo por fin en un sector turístico que, después de la pandemia, necesita no solo resistencia, sino también reactivación», ha destacado.

Este jueves fue el día grande de la Comunidad Valenciana en la feria y hasta estand institucional, acompañado por la ministra Reyes Maroto acudió Ximo Puig, presidente de la Generalitat que compartió las buenas sensaciones que tiene el sector turístico sobre que este se el año en el que empiece a volver la normalidad, pero pidió «prudencia porque la pandemia sigue ahí. Tras un 2020 de emergencia» y «un 2021 de resistencia», 2022 «va a ser de potencia», afirma el jefe del Ejecutivo valenciano, que ha fijado el objetivo de recuperar en el turismo «los indicadores extraordinarios de 2019». Puig celebró también que el Reino Unido vaya a levantar las restricciones frente al covid la próxima semana, y espera que «este año sea el de la recuperación emocional, para lo que el turismo es un elemento fundamental», y también el de la recuperación de la actividad a los niveles de 2019, objetivo que considera factible si se logra doblegar la pandemia.

Más seguridad

Por otro lado y en relación a la polémica abierta en España sobre la conveniencia de mantener el pasaporte covid, Ximo Puig, subrayó que su retirada no se plantea en este momento en la Comunidad Valenciana, porque cree que dicho documento tiene un efecto positivo frente a la pandemia del covid y favorece la actividad económica. Es decir, que la Generalitat no seguirá los pasos de Cataluña y Cantabria, que lo van a quitar. «No se tiene prevista esa decisión». Puig recordó que el virus «sigue entre nosotros», e incidió en que el pasaporte covid «ha significado un ejercicio positivo para la vacunación, que es el instrumento más eficaz en la pandemia». El jefe del Consell afirma que «el pasaporte ha servido también para dar más seguridad en los locales y ha sido positivo en términos económicos», puesto que, según Puig, «las comunidades que lo han tenido han obtenido un mejor resultado en el sector turístico». El presidente aseveró que «en cada momento hay que tomar unas u otras decisiones».

En 2021, alrededor de 20 millones de turistas visitaron la Comunidad Valenciana, lo que representó un incremento del 47% en el turismo extranjero y del 45 % , en el turismo nacional sobre el nefasto 2020. Además, se ha recuperado parte del empleo se ha recuperado, pese a la incertidumbre.

Puig subrayó, por otro lado, que el año pasado destinaron 463,3 millones de euros en ayudas al sector turístico con los diferentes programas. «No es casualidad que nuestro sector sea reconocido hoy como líder español en calidad turística, ni que la Comunidad Valenciana sea pionera en la creación de destinos inteligentes», dijo el máximo responsable del Consell, que se refirió también a experiencias de éxito como la impulsada por la Generalitat con el Bono Viaje, que ha beneficiado hasta ahora a 220.000 personas en la Comunidad Valenciana.

Por otro lado, en Fitur han seguido los contactos con turoperadores y compañías aéreas, dos actores clave para cimentar la recuperación del sector, que sigue todavía con las heridas de la crisis del covid. «Estamos esperanzados pero todavía es pronto porque venimos de dos años muy duros y pensamos que hasta finales de febrero no se puede hacer previsiones», apuntó Victoria Puche, presidenta de los hoteleros de Alicante, en la Ser.

Benidorm pide un «plan renove» para el turismo

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha reclamado en Fitur que se impulse un Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica específico para el turismo con una dotación de 15.000 millones de euros en los tres primeros años. Toni Pérez, ha propuesto este PERTE, que sí se ha elaborado para sectores como el del automóvil, en el transcurso de una mesa de debate en Fitur Tech Destinos en la que han participado los alcaldes de los municipios que conforman la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa (AMT) y que se ha centrado en los fondos Next Generation. Pérez recordó que el turismo necesitaría recibir unos 20.000 millones a lo largo de un periodo de entre 5 y 10 años. El alcalde incidió en que los Next Generation «pueden ser muy útiles para iniciar el camino y desarrollar métodos que ayuden a modernizar los modelos de negocio e implementar nuevos modelos de liderazgo, gobernanza, planificación y financiación».

El alcalde, Toni Pérez, considera que se requiere un proyecto estratégico para recuperar el sector

Por otro lado, la oferta cultural de la provincia centró el segundo bloque de exposiciones de la mañana. Se presentaron propuestas y eventos como el Festival de Cine de L’Alfàs del Pi, que en su 34ª edición se celebrará del 2 al 10 de julio, el Sol Russian Film Festival de Torrevieja, que tendrá lugar del 14 al 17 de julio, el «Año Coloma» de Elda, declarado por el consistorio con motivo del quinto centenario del nacimiento del primer Conde de Elda para poner en valor su figura y legado histórico, la exposición sobre el modisto Cristóbal Balenciaga «El siglo de Balenciaga» de Xàbia, con la que el Ayuntamiento conmemora el 50 aniversario de su muerte, o las actividades por el centenario del Teatro Wagner de Aspe.

Elche presentó su espectacular Nit de l’Albà, declarada recientemente Fiesta de Interés Turístico Nacional, y Torrevieja el Carnaval, que se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad, y los detalles de la segunda edición del festival de cultura urbana Crazy Urban Festival, que se llevará a cabo el próximo mes de agosto. Además, se han expuesto otras propuestas como la Feria de Ganado de Dolores, que tiene lugar el primer fin de semana de agosto.